Denuncian maltratos y vejaciones en un centro para víctimas de violencia de género en la Comunidad de Madrid

La Fiscalía de Alcalá de Henares ha interpuesto en los juzgados de Arganda una denuncia por "deficiencias en funcionamiento" y "trato discriminatorio" en uno de los centros de acogida para víctimas de violencia de género de la Comunidad de Madrid.

La denuncia parte de una acción colectiva de víctimas y de extrabajadoras del centro que han pasado por el centro durante los últimos años. Todas las mujeres y todas las quejas proceden de la misma casa que depende de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales y cuya ubicación no se puede revelar por la seguridad de las usuarias y de sus hijos. Este recurso público de la Comunidad de Madrid está externalizado y lo presta una asociación privada sin ánimo de lucro.

El portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha explicado este miércoles que se han tomado "varias medidas" relacionadas con este asunto. García ha declarado que "fue la propia Consejería la que, una vez que recibió esta denuncia, abrió expediente informativo y puso el caso en manos de la Fiscalía". El portavoz también ha puntualizado que "a finales del mes de mayo, por lo que tenemos constancia, se archivó". Desde la Comunidad de Madrid aseguran que seguirán "investigando en caso de que haya habido mala praxis".

Por su parte, la asociación sin ánimo de lucro que gestiona esta vivienda de acogida para víctimas de violencia de género no ha contestado a ninguno de los mensajes de RTVE solicitando información y declaraciones sobre las acusaciones contenidas en la denuncia.

"Trágate lo que has vomitado"

La denuncia, a la que ha tenido acceso TVE, incorpora algunas frases con los testimonios de las mujeres que dan una idea del trato que sufrían: "Aquí no vengas a hacerte la víctima" o "trágate lo que has vomitado". Las denunciantes se refieren al hogar de acogida como "un infierno", "un sitio hostil" o "la misma cárcel". Y muestran sus deseos frustrados: "Me hubiera gustado ser acogida por personas buenas". "Pasamos de tener miedo a unos hombres a tenérselo a quienes debían ayudarnos".

Salieron de un infierno y entraron en una pesadilla. Así definen muchas mujeres lo que vivieron en este centro. Ahora han alzado la voz pero siguen teniendo miedo, por eso muchas solo aceptan la entrevista por teléfono, y las que se atreven a hacerla en persona, piden proteger su identidad. "Yo no les rendía la pleitesía que ellas querían, me cambiaron a una habitación que no era habitable, no estaba en condiciones, en pleno invierno. Me impidieron comprarme una colcha. No me proporcionaron un calentador. Mi hijo lloraba de frío. Mi hijo tuvo neumonía", denuncia otra de las afectadas.

Denuncian que los maltratadores utilizaban a los menores que llegan a estas casas junto a sus madres para mantener sometidas a las mujeres. "Se utilizaba a los menores para machacar a las mujeres, amenazando con que te voy a quitar a tus hijos", explica una de las extrabajadoras del hogar de acogida. "Siempre te amenazaban con servicios sociales o con echarte a la calle", corrobora una de las mujeres. "No merecería que me quiten a mi niño, pero sí tienes ese miedo", explica otra víctima el temor a perder la custodia, o a quedarse sin una plaza en este hogar de acogida de la Comunidad de Madrid. Un miedo que las hacía quedarse calladas.