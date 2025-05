Resumen de la guerra entre Ucrania y Rusia, el 4 de mayo | Zelenski defiende que "el alto el fuego con Rusia es posible en cualquier momento"

Zelenski aterriza en Praga para potenciar la cooperación en el desarrollo de su aviación militar



El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, está realizando una visita oficial en Chequia junto a la primera dama Olena Zelenska, en la que se reunirá con el presidente Petr Pavel y el primer ministro Petr Fiala, con los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, líderes de las facciones parlamentarias, así como con ejecutivos de empresas de defensa, estudiantes y la comunidad ucraniana.

Según ha indicado en un tuit el propio dirigente, su objetivo es potenciar la "cooperación en el desarrollo de la aviación militar, la expansión de los programas de entrenamiento de pilotos y el apoyo a la flota de F-16", así como agradecer su "apoyo incondicional".

“Together with the First Lady, we have arrived in the Czech Republic on an official visit. Meetings are scheduled with President Petr Pavel and Prime Minister Petr Fiala, with the heads of the Chamber of Deputies and the Senate, leaders of parliamentary factions, as well as with… pic.twitter.com/ZgI7PGIF93“