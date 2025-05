Resumen de la guerra entre Ucrania y Rusia, el 3 de mayo | Zelenski elogia los puntos en común con Trump tras la "mejor" reunión en el Vaticano

Un dron naval ucraniano derriba un avión de guerra ruso en una operación sin precedentes

El dron marítimo Magura, de Ucrania, atacó este viernes un avión de combate ruso cerca de Novorossiysk, donde Moscú esconde lo que queda de su flota del Mar Negro, en una operación sin precedentes, según información de Inteligencia ucraniana.

La pérdida estimada para la flota rusa es de 50 millones de dólares.

“¿ For the first time in history, a warplane was destroyed by a sea drone.



On May 2, @DI_Ukraine together with @ServiceSsu destroyed a russian Su-30 fighter jet near Novorossiysk with a Magura V5 naval drone.



War at sea is entering a new era. pic.twitter.com/qFTxseh0co“