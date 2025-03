Comienza en México el juicio por el feminicidio de Cecilia Monzón

Tras casi tres años de espera, la familia de Cecilia Monzón, tiene motivos para la esperanza. Este miércoles comienza en Puebla, México, el juicio por el feminicidio de la joven abogada y activista hispanomexicana, del que está acusado su expareja, Javier Zavala, en calidad de autor intelectual. A su lado, en el banquillo de los acusados se sientan los presuntos sicarios contratados por él: un sobrino suyo y el ‘tirador’. Zavala es un destacado político local, que llegó a ser candidato a gobernador del estado de Puebla por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El feminicidio de Cecilia Monzón, de 38 años, ocurrió el 21 de mayo de 2022 cuando conducía su coche por una circunvalación de Puebla y fue alcanzada por varios disparos desde una moto a plena luz del día.

Helena Monzón es la hermana de Cecilia y lleva a cabo una cruzada judicial en México para evitar que el feminicidio quede impune. Vive en Barcelona y ejerce su profesión de abogada laboralista viajando por toda España. Aun así, saca tiempo de donde no lo tiene para desplazarse a México dos o tres veces al año y mantener viva la causa judicial.

El equipo de EN PORTADA la grabó, durante un día entero, recorriendo los juzgados y la fiscalía de Puebla. “Vamos a seguir aquí, vamos a venir todas las veces que haga falta. Tenemos tiempo. Tenemos paciencia y exigiremos lo que tenemos que exigir, que no es otra cosa que justicia para mi hermana y para las mujeres en este estado”, explicaba en la furgoneta que la trasladaba a las sedes judiciales de la ciudad, en julio de 2024 cuando se rodó el documental “Justicia para Cecilia”.

Zavala conservaba tras el feminicidio la custodia del hijo de ambos

Cecilia Monzón y Javier Zavala tenían un hijo, que pasó de la noche a la mañana a ser huérfano de madre y con su padre en prisión por el asesinato. Cuando la familia Monzón, madre y hermana, viajaron, el mismo día del crimen, desde Barcelona a Puebla, una de sus preocupaciones era el niño. “Yo veo el Código Civil del estado de Puebla y digo, no puede ser, no puede ser que un señor imputado por feminicidio, un señor vinculado por feminicidio, conserve absolutamente todos los derechos de patria potestad, que yo tenga que discutir la custodia como si no hubiera matado a mi hermana", exclama Helena en el documental.

Helena recuerda lo complicado que fue para su madre y para ella misma traerse al hijo de Cecilia con ellas a Barcelona. “Y entre medio llegó la detención de, en este caso el acusado por autoría intelectual, la expareja de mi hermana, el político Javier López, que era el padre biológico de mi sobrino y presentamos inmediatamente la demanda de custodia que ya teníamos, más o menos construida, al día siguiente prácticamente, y finalmente conseguimos una custodia provisional de mi sobrino. Y luego fue una medida cautelar que es la que nos permitió volver a Barcelona”.