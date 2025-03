Mujeres científicas y participación en medios de comunicación: "No me sentía preparada para comunicarlo adecuadamente"

Cada vez es más común encontrar noticias científicas en los medios de comunicación, pero, ¿hasta qué punto estamos asegurando la participación equilibrada de las científicas en los artículos que publicamos?

María Iglesias Caballero es una de las mayores expertas en el virus respiratorio sincitial en España, pero, hasta el día de hoy, nunca se había atrevido a hablar ante una cámara. "Algunas veces me lo han ofrecido, pero, pese a trabajar en ello, no me sentía preparada para comunicarlo adecuadamente", comenta esta viróloga del Instituto de Salud Carlos III a TVE.

Por el contrario, Matilde Cañelles sí suele ser una cara visible en la radio, la prensa y la televisión. Es inmunóloga en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y durante la pandemia fue una de las expertas que mayor divulgación hacía en los medios. "A pesar de que no siempre tenga ventajas profesionales, debemos de ser nosotras las que demos a conocer lo que hacemos", subraya.

Un estudio demuestra la desigualdad en la participación Los científicos salen más en los medios de comunicación. Así lo ha confirmado el estudio de Pampa García, coordinadora del Science Media Center de España de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que, junto a su equipo, quiso saber por qué y lo investigó a través de su red de contactos. García habla de la conciliación como uno de los factores claves que explican dicha desigualdad. "Para ellos no es un obstáculo a la hora de dedicarle tiempo a hablar con los medios", señala García, que también pone el foco en la actuación de los propios medios: "¿A quién llamas más como periodista? A quién te responde siempre y tiene tiempo". Una década de activismo por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia: ¿cuánto hemos avanzado? INÉS MODRÓN LECUE | DatosRTVE María señala, además, la falta de confianza como una de las principales barreras. "No nos sentimos lo suficientemente expertas y acabamos recomendando a otros compañeros. Al final, acabas viendo a un señor que sabe menos que tú participando en los medios", opina.