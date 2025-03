Hamás responde a Trump que sus amenazas solo sirven para que Netanyahu "endurezca el asedio a Gaza"

La organización islamista Hamás ha afirmado este jueves que las "reiteradas amenazas" del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una vuelta a la guerra en Gaza solo "sirven de apoyo a (Benjamín) Netanyahu para incumplir el acuerdo" de alto el fuego, y para que "endurezca el asedio y la hambruna" en el enclave. El mandatario de EE.UU. ha amenazado la noche del miércoles al grupo palestino con "un infierno" si no liberan de inmediato a todos los secuestrados aún retenidos en el enclave, vivos y muertos.

"El mejor camino para la liberación de los prisioneros israelíes restantes es que la ocupación (Israel) inicie negociaciones para la segunda fase y rinda cuentas del acuerdo firmado bajo la mediación de los intermediarios", ha aseverado en un comunicado el portavoz de Hamás, Abdel Latif Al Qanoua, en el que responde al mandatario estadounidense. Trump ha lanzado estas amenazas después de reunirse la noche del miércoles en la Casa Blanca con ocho rehenes israelíes liberados.

Las conversaciones para continuar con el alto el fuego entre Israel y Hamás, cuya primera fase concluyó en la medianoche del pasado sábado sin acuerdo para su continuación, se encuentran en punto muerto. Israel quería extender la primera etapa de tregua de unos 50 días, hasta final de Ramadán, en los que los islamistas liberarían a los 59 rehenes —24 vivos y 35 muertos, según la inteligencia israelí— que quedan dentro del enclave en dos etapas sin garantías para el fin de las hostilidades.

Pero Hamás insiste en que el acuerdo firmado estipula que debe empezar la segunda fase —cuyos detalles ni siquiera se han comenzado a discutir—, que incluye la retirada total de las tropas israelíes, el fin definitivo de la guerra y la futura gobernanza de Gaza. De momento, con las conversaciones encalladas, las partes están respetando la tregua, sin retomar los combates, pero Israel ha impuesto un bloqueo total a todos los bienes y ayuda humanitaria que ingresan a Gaza,

Sin embargo, este diálogo directo sin precedentes con Hamás no ha suavizado el tono de Trump hacia el grupo palestino, después de sugerir el desplazamiento permanente de toda la población palestina de la Franja para reconstruirla y convertirla en un destino turístico . "Estoy enviando a Israel todo lo que necesita para terminar el trabajo, ningún miembro de Hamás estará a salvo si no hace lo que yo digo. Al pueblo de Gaza: les espera un futuro hermoso, pero no si tienen rehenes. Si lo hacen, ¡están muertos! Tomen una decisión inteligente. ¡Liberen a los rehenes ahora o será un infierno el que pagarán más tarde! ", ha escrito Trump en su red social la noche del miércoles tras reunirse con los ocho rehenes israelíes, cinco de ellos también con ciudadanía estadounidense .

Reunión con rehenes en la Casa Blanca

En ese encuentro en el despacho oval han participado los exrehenes Yair Horn, Omer Shem Tov, Eli Sharabi, Keith Siegel, Naama Levy, Doron Steinbrecher, Noa Argamani, y Aviva Siegel. Los cinco primeros han sido liberados bajo la nueva administración estadounidense y Doron Steinbrecher salió el 19 de enero, el primer día de la tregua y víspera del inicio del mandato de Trump, que tuvo un papel fundamental en que se sellara ese acuerdo. Aviva Siegel fue liberada durante la tregua de noviembre de 2023, y Noa Argamani fue rescatada por soldados israelíes en junio de 2024.

"Nunca había oído algo así, quiero decir, salvé a mucha gente, pero nunca había visto nada parecido en un lugar donde se vive en esas condiciones. Historias horribles", ha afirmado Trump en el encuentro, según un vídeo del encuentro editado y difundido por la Casa Blanca, en el que el mandatario se atribuye el mérito del acuerdo de alto el fuego que ha permitido la liberación de 33 cautivos desde enero.

"Mi familia y yo creemos que Dios le ha enviado para liberarnos", le ha dicho Omer Shem Tov a Trump. "Estamos vivos gracias a usted, estamos aquí gracias a usted, muchas gracias", ha añadido. Eli Sharabi, cautivo durante 491 en la Franja y con su esposa e hijas asesinadas por Hamás el 7 de octubre, ha relatado "el hambre, violencia y humillaciones" que sufrió a diario. "Una vez me rompieron las costillas y me dolió tanto que no pude respirar durante un mes", apunta. Por su parte, Keith Siegel ha contado: "Me trasladaron 33 veces, pasé tiempo en túneles sin aire para respirar, apenas comida, casi nada de agua. Vi torturas horribles de rehenes con los que pasé tiempo, y estoy muy agradecido de estar aquí gracias al presidente Trump y a la administración".

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también se ha reunido este jueves en Jerusalén con otro rehén recién liberado, con Tal Shoham, quien le ha descrito las dificultades que enfrentó en cautiverio y “la cruel guerra psicológica que les infligieron los terroristas de Hamás”, según un comunicado de su oficina. Shoham salió el pasado 22 de febrero, en la última tanda de secuestrados vivos que Hamás entregó en la primera fase.