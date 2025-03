Nogueras asegura que el catalán será "requisito" para obtener permisos de residencia en Cataluña

Un día después de que se anunciase el contenido del acuerdo entre el PSOE y Junts para la cesión de las competencias en materia de inmigración a Cataluña, la portavoz del partido independentista en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado que una vez se apruebe la ley orgánica, la Generalitat tendrá potestad para exigir como "requisito" el conocimiento del catalán para obtener un permiso de residencia en Cataluña.

"Se va a pedir que la lengua sea un requisito, claro que sí", ha afirmado tajantemente Nogueras en una entrevista en La Hora de La 1 de TVE. "Estamos en Cataluña existe una lengua oficial que es el catalán", ha insistido la portavoz de Junts.

Nogueras asegura que para "construir" una vida en Cataluña "respetando los deberes y cultura catalana" es "obvio" que se pida conocer la lengua catalana. "Si tienes ganas de construir una vida en un país que no es el tuyo, no hay integración plena si no conoces la lengua", ha añadido la diputada de Junts, que ha asegurado que el catalán "está en emergencia lingüística". "Es nuestra legua materna y tenemos todo el derecho a vivir plenamente en catalán como bien vive en España ejerciendo el castellano", ha defendido.

El Estado no ha ejercido estas competencias con eficacia

Preguntada por la valoración que hace del acuerdo, Nogueras asegura que es "muy positivo". "Es el mayor traspaso de poder que se ha hecho", ha celebrado la portavoz de Junts, que ha insistido que se trata de una transferencia de competencias y no de cesión, como defiende el Gobierno. "Es una herramienta que tenemos que seguir utilizando para ganar y recuperar terreno", ha dicho.

Además, Nogueras ha justificado la cesión de competencias porque "como lo ha hecho el Estado español en Cataluña, no ha funcionado". "En Cataluña hemos pasado en pocos años de ser seis millones de extranjeros a ocho, y no han cambiado los recursos", ha criticado la soberanista. "Se tienen que atender a muchas más personas y esto es imposible. Mientras nuestros servicios están saturados, 22 mil millones de impuestos puestos se van a Madrid y no vuelven", ha añadido Nogueras.

"Al menos, ya que no tenemos el dinero, que tengamos las competencias y el control para poder ordenar todo esto que hasta ahora ha sido imposible hacerlo", ha defendido la portavoz.

Respecto a la negativa anunciada por parte de Podemos a apoyar la ley orgánica pactada entre Junts y PSOE, y sin cuyo apoyo no podría salir adelante la norma, Nogueras ha dicho que todavía no han hablado con ellos. "No hemos hablado aún con ellos (Podemos), pero les invito a que se lean la ley. Me extrañaría mucho que Podemos se ponga al lado de Vox para impedir que Cataluña tenga más poder", ha dicho. "Esto tienen que explicarlo muy bien", ha finalizado.