La Federación de Matronas denuncia que hay pocos profesionales que atiendan la depresión posparto

"La depresión posparto se atiende de forma insuficiente en España", ha afirmado María José Caravaca Berenguer, presidenta de la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME) en Las Mañanas de RNE y argumenta que: "Tenemos unas tasas bajas de profesionales que atienden este tipo de patologías".

La presidenta ha aclarado que la tasa del ejemplo más cercano que tiene, las matronas, es una de las más bajas de Europa, a pesar de que son las profesionales de referencia en atención a la mujer. Caravaca ha concluido que este hecho dificulta que todas las mujeres, puedan tener una valoración, un seguimiento y una atención adecuada para prevenir y detectar lo antes posible, de forma temprana, esa depresión posparto que puede llegar a darse.

El nacimiento de un bebé suele ser motivo de alegría en sus progenitores, pero también puede generar preocupación, especialmente en las madres. Emociones como tristeza, apatía o enfado, además de provocar insomnio, pérdida de apetito, cambios de humor, descenso en la libido, vergüenza, culpa e incluso odio al bebé.

Estas emociones, cuando se cronifican, forman parte de la llamada depresión posparto. Según datos del Consejo General de la Psicología de España, en 2023 la sufrieron entre el 21,7% y el 30,3% de las madres después de dar a luz.

La presidenta de la FAME ha subrayado que "tenemos que formar a las mujeres e informarlas durante el proceso de embarazo, para que puedan reconocer esos síntomas iniciales de una depresión posparto [...] En torno a un 70% de las mujeres tras un parto va a sufrir o va a vivir una tristeza puerperal. En ocasiones pueden llegar incluso a confundir síntomas, entonces es muy importante que sigan esas revisiones que llevamos en atención primaria las matronas".

Aquí es donde entra en juego la terapia para ayudarlas. Sin embargo, como ocurre en otros ámbitos de la salud mental, la escasez de psicólogos y psiquiatras, sumada a la alta demanda, genera que muchas madres no puedan acceder a la terapia.

Resultados de la terapia

Tras ocho semanas de sesiones, el grado de depresión se redujo significativamente en las madres y también el de ansiedad. Las puntuaciones de depresión disminuyeron de una media de 16 a 9 en la Escala de Depresión Postparto de Edimburgo, situándose por debajo del umbral de depresión leve de 10.

También bajaron de una media de 12 a 7 en la escala de Trastorno de Ansiedad Generalizada.

La idea que plantea el estudio no es reemplazar a los terapeutas profesionales, sino complementarla cuanto antes posible, para que los síntomas no se agraven. "Una depresión, es una patología que necesita, no solamente la atención por parte de la matrona [...] sino también un apoyo a nivel médico porque precisa de un tratamiento, la mayoría de las veces farmacológico y también de psicoterapia", ha explicado María José Caravaca y ha añadido que y por parte de la matrona, trabajan mucho la terapia conductual. "Nosotras trabajamos con la Escala de Edimburgo, para valorar si esa mujer tiene síntomas que puedan ser sugestivos de padecer una depresión. Cuando hablamos de una tristeza puerperal, es un proceso fisiológico al que hay que hacer un seguimiento, un abordaje, un acompañamiento" ha concluido la presidenta de la FAME.