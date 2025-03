El papa permanece "estable", no tiene fiebre y no necesita ventilación mecánica tras 17 días ingresado

El papa permanece "estable", no tiene fiebre y ya no requiere el uso de ventilación mecánica, según el último parte del Vaticano, sobre la salud de Francisco que cumple este sábado 17 días en el hospital Gemelli de Roma. El pronóstico del pontífice, ingresado por una bronquitis con infección polimicrobiana a la que se sumó una neumonía bilateral, sigue siendo, no obstante, reservado.

Durante la mañana, el papa de 88 años, ha vuelto a "desayunar", a tomar "un café" y leer "algunos periódicos", como es su costumbre, mientras "continúa con su tratamiento", han indicado fuentes vaticanas. Además, ha recibido la visita del secretario de Estado vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, y el sustituto de la Secretaría de Estado, el venezolano Edgar Peña Parra.

En cuanto a la noche, fue "tranquila", han añadido, después de que el sábado se informara de que Francisco no había sufrido nuevos episodios de broncoespasmo. El viernes saltaron las alarmas cuando sufrió un "repentino" empeoramiento, pero al día siguiente fuentes vaticanas afirmaron que muestra una "buena respuesta" y que el sábado no tuvo fiebre ni leucocitosis. La Santa Sede destacó también que Francisco "está siempre lúcido y orientado" y que, además de sus rutinas diarias, ese día también había rezado en la capilla del hospital durante 20 minutos.