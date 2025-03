El periodismo a través del tiempo: Vicenç Sanclemente y la evolución de las historias

Llueve en Madrid. Vicenç Sanclemente García, de 65 años, viste una americana azul marino, una camisa rosa a cuadros y un pantalón negro. Toma un trago largo de su café y comienza la clase. Bolígrafo y libreta en mano, casi se podría adivinar a lo que lleva dedicándose toda la vida sin que pronuncie una palabra.

Vicenç Sanclemente viene a hablar de la historia de las noticias en televisión de la que él mismo forma parte. “No hay nada como que te apasione la gente y contar sus historias”, dice Vicenç. De eso se trata el periodismo.

Se sienta en la silla. Apunta en la libreta cada uno de los nombres del alumnado, que van hablando de sus perspectivas de futuro. Algunos lo tienen más claro que otros, pero todos coinciden en algo: de aquí a unos años estarán fuera del país haciendo periodismo.

Junto con reportajes en blanco y negro, y otros ya a color, aunque con calidad reducida, los estudiantes del máster navegan a través de la historia de las noticias en televisión. Noticias icónicas que muchos recuerdan o por lo menos conocen. Pero, ¿cómo empezó todo? En realidad, las noticias en televisión fueron, en un principio, locuciones de radio retransmitidas . TVE empezó en 1956 , no existía el video. Se inauguró sin informativos y una persona de radio recomendó que los diarios de Radio Nacional se dieran en televisión, por lo que estos consistían en una persona leyendo esos noticieros.

Narrar una historia requiere de mucho tiempo, dedicárselo a esas personas que se abren en canal para contarla. Y esto no ocurre por arte de magia, hace falta la confianza. Tiempo para madurar el tema del reportaje, para que sucedan los espacios de diálogo y para que el periodista se pueda convertir en el canal por el que se cuenta la historia.

Quizás la clave de un buen reportaje sea la contradicción . La teoría no es muy complicada. La noticia debe llevar actualidad, interés general, contexto, verificación, novedad, “pero yo añadiría sin duda un elemento que genere conflicto”. Los reportajes deben servir para reflexionar, cuestionarnos la realidad, y encontrar perspectivas que nos ayuden a despegarnos de esas ideas que hemos adquirido como propias . Vicenç insiste también en el poder de la imagen “lo básico y único son las imágenes”.

La ética por encima de todo

Omaira Sánchez Garzón. Muchos en el aula conocen ese nombre. Viajamos en el tiempo a Colombia, a 1985. El volcán Nevado entra en erupción y sepulta un pueblo entero. Omaira queda atrapada y sus últimas horas de vida son transmitidas por cámaras de televisión. “¿Dónde está la ética de esas imágenes?”, se preguntan entre algunos compañeros. “Sabía que haríais esa pregunta”, comenta Vicenç acto seguido.

“El periodismo requiere de tener los valores afinados y los principios éticos muy claros“

Se abre en ese momento un debate entre los alumnos, que discuten sobre la forma más adecuada de informar de un suceso como el de Omaira.

El periodismo requiere de tener los valores afinados y los principios éticos muy claros. Aunque no siempre es tan fácil, y la conversación que se apodera del aula así lo demuestra. En esos términos, el reporterismo ha evolucionado mucho a lo largo de los años, y hoy en día sería prácticamente imposible que los espectadores viesen las imágenes de las últimas horas de vida de Omaira por televisión. “Yo no la hubiese emitido si no hubiese visto al cámara intentando ayudarla”, comenta Vicenç. “Yo tengo muchos sentimientos encontrados”, argumenta una compañera.

La clase termina repasando fragmentos de dos reportajes humanos. El caso 112 de Luis Fernández, y Recuperar tu historia, que guionizó el mismo Vicenç y que recorre España en busca de posibles bebés robados, hablando con los implicados y con mujeres víctimas de estos actos.

La luz exterior se ha extinguido por completo, solo queda luz artificial iluminando el aula. No queda más café en la taza de Vicenç. El periodismo, como muchas veces se ha dicho, es el primer borrador de la historia y hoy es uno de esos días en los que la evidencia es precisa. Sanclemente se despide de los alumnos esperando reencontrarse con ellos en el museo de Radio Televisión Española de San Cugat.

*Julia García González es alumna de Máster de Formación Permanente en Reporterismo Internacional de la Universidad de Alcalá de Henares y RTVE. Esther G. Pérez, redactora jefa de Sociedad, ha supervisado la elaboración completa de este texto.