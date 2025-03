Cristina Sánchez, defensora del periodismo empático: "Si algo no se ve, entonces no existe"

Cristina Sánchez, coordinadora de Internacional en RNE, cree en un periodismo empático y, sobre todo, humano. Sus vivencias en Gaza como corresponsal le han enseñado que los anhelos y esperanzas de los afectados son las mismas que las nuestras, y es tarea del periodismo trasladarlo a la audiencia. Tres años más tarde y 5.700 kilómetros más allá, Jerusalén vuelve a estar en el epicentro de la vida de Cristina Sánchez (Madrid, 1973). Para una persona que, desde pequeña, quería estar en el lado de la Historia, el destino ha decidido situarla justo enfrente.

Como corresponsal de Radio Nacional de España en Oriente Próximo entre 2017 y 2021, conoce muy bien la situación en Gaza desde mucho antes de los acontecimientos del pasado 7 de octubre. Un curso que ha dejado muchas crónicas y reportajes atrás, donde su compromiso siempre ha sido el de "romper con toda esa distancia que nos separa y ese viraje que intenta conducirnos hacia el individualismo”.

De alguna manera, la ganadora del premio Cirilo Rodríguez 2016 siempre ha intentado romper esas fronteras invisibles que nos separan a los seres humanos. Demostrar a la audiencia que “los anhelos y las esperanzas de todas y cada una de las personas con las que se ha encontrado a lo largo de su carrera suelen ser las mismas”.

Lo que no se ve, no existe

En todos estos conflictos, nuestra protagonista ha estado mayoritariamente junto a compañeras; en las redacciones suele haber más mujeres que hombres, algo de lo que Cristina es muy consciente: "Quería reivindicar a las mujeres, que estaban ahí, pero que yo no las veía. Las quería ver y poner en primer plano. Entonces decidí que eso también iba a ser otro de los objetivos del desarrollo de mi profesión", dice.

La madrileña siempre ha sabido que las mujeres periodistas estaban ahí, pero el problema es que no se las veía: "Y si algo no se ve, entonces no existe”. La redacción de informativos de RNE la componen mayoritariamente mujeres, al igual que la sección de Internacional, pero este ejemplo no se traduce en los puestos directivos: “Lo mantengo. Mantengo que en la redacción de RNE de Internacional son mayoría las mujeres cubriendo conflictos. Mantengo que en todos mis viajes he estado acompañada de compañeras, mujeres, y mantengo que no se nos ven. Y eso es una responsabilidad compartida”.

La periodista lleva años reivindicando el papel de la mujer en las redacciones.

Esa responsabilidad compartida no solo pasa por los periodistas, sino también por la audiencia, “que sigue mayoritariamente a hombres”: “Así que creo que tenemos que poner, todos y todas, nuestro granito de arena porque efectivamente estamos ahí, pero no se nos ve”.