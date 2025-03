Negociar una gran coalición, el gran reto de Merz tras los comicios: "Formar Gobierno en dos meses sería todo un logro"

Tal y como preveían los sondeos, las elecciones en Alemania han dado la victoria a los conservadores y su candidato, Friedrich Merz, será con casi toda probabilidad el próximo canciller.

La Unión Demócrata Cristiana (CDU) es la primera fuerza, aunque sin llegar al 30% que vaticinaban las encuestas, y se enfrenta ahora a unas negociaciones "largas y difíciles" —así las ha definido Merz— para formar Gobierno con los socialdemócratas (SPD) de Olaf Scholz. Este partido ha registrado unos resultados "catastróficos", en palabras del canciller saliente.

El nuevo Ejecutivo tendrá que lidiar, además, con la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que se convierte en la principal oposición tras cosechar el mejor resultado de su historia.

Durante su discurso poselectoral, Merz habló de la necesidad de formar rápido un Gobierno en Alemania. "El mundo no espera y tampoco lo hará con nosotros", aseguró el líder de la CDU, que se ha propuesto sellar la nueva coalición antes de Semana Santa. La situación interna —sin un liderazgo claro desde el colapso de la conocida como coalición semáforo— y el contexto internacional, condicionado por la llegada al poder de Donald Trump y el temor a un empeoramiento de las relaciones transatlánticas, explican la sensación de urgencia.

Descartada la colaboración con la extrema derecha, solo queda una opción: un Gobierno de la CDU y el SPD —los resultados arrojan que Los Verdes ya no serán necesarios para una mayoría—, pero no sin obstáculos. La sonada derrota socialdemócrata hace necesaria una reforma de su cúpula, sobre todo después de que Scholz haya asumido su responsabilidad y se haya desmarcado de las futuras conversaciones, y la búsqueda de una nueva agenda y liderazgo pueden entorpecer las negociaciones.

"Formar Gobierno en dos meses sería todo un logro", afirma el politólogo alemán Kai Arzheimer, que menciona que entre los socialdemócratas "hay muy pocas ganas de trabajar con los democristianos tras una campaña enconada". Además, "Merz prometió un cambio radical y ha desplazado a su partido hacia la derecha, en comparación con la era Merkel; mientras que el SPD se desplazó hacia la izquierda en 2021", así que se mostrarán "reacios" a dar marcha atrás en las políticas promulgadas desde entonces.

Una gran coalición con un SPD más débil que nunca

La fórmula de la gran coalición entre democristianos y socialdemócratas es ya conocida en Alemania, sin embargo, como apunta a RTVE.es la politóloga Jasmin Riedl, "esta vez no será tan grande". Más allá de la sonada derrota de Scholz, ninguna de las dos formaciones ha obtenido los resultados esperados y, además, ambas "hicieron promesas a veces muy poco realistas" en la campaña y ahora tienen que llegar a acuerdos y, para ello, deben establecer cuáles son sus prioridades y la dirección a seguir.

"El SPD está en shock", afirma la profesora de la Universidad de Heidelberg Jale Tosun, que menciona que a los socialdemócratas no les ha beneficiado aferrarse a Scholz durante demasiado tiempo. Tras los resultados, es probable que parte de los miembros del partido exijan un referéndum interno "y eso podría convertirse en un gran obstáculo (para las negociaciones), ya que podrían no aceptar entrar en otro Gobierno de coalición", una fórmula que no suele beneficiar electoralmente este partido.

Si eso ocurre, podría darse un Ejecutivo en minoría, añade, "tal vez compuesto por la CDU y los Verdes, pero es difícil que funcione en un sistema bicameral como el alemán".

Por ahora, Merz ha expresado su voluntad de empezar a negociar con los socialdemócratas "en las próximas semanas" para establecer "un Gobierno operativo" y una mayoría parlamentaria que lo sustente. Desde la bancada de Scholz se han mostrado "dispuestos" a negociar. "La pelota está en el tejado de Merz y será el transcurso de las conversaciones lo que decidirá si se consigue formar un Gobierno", han afirmado tras cosechar su peor resultado en décadas con el 16,4% de los votos.

Como explica Arzheimer, una vez iniciadas las negociaciones, uno de los grandes escollos será abordar los recortes de la seguridad social prometidos por Merz. "Revisar el sistema para hacerlo menos punitivo era uno de los principales temas del SPD en 2021. Por diversas razones, esto no fue popular entre muchos votantes, pero no veo cómo los diputados del SPD podrían estar de acuerdo con un retroceso radical", argumenta.