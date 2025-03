Claves de los resultados en Alemania: los conservadores ganan, la ultraderecha se dispara y el tripartito se hunde

Alemania se escora a la derecha, abraza los extremos y se ve abocada a una nueva gran coalición entre los principales partidos para asegurar la estabilidad política. Las elecciones generales celebradas este domingo han vuelto a situar a los conservadores de la CDU/CSU como la formación dominante, aunque con menos solvencia de la que solían exhibir, mientras la ultraderecha alcanza sus mejores resultados desde el nazismo y el tripartito saliente se derrumba sin remisión: los socialdemócratas han sufrido la peor derrota de su historia y los liberales incluso se quedan fuera del Parlamento.

El escrutinio, a falta de confirmar el reparto definitivo de escaños, abre la puerta a la formación de una nueva gran coalición entre conservadores y socialdemócratas, una fórmula inaugurada en los años 60 y que se convirtió en habitual ya en el siglo XXI, con hasta tres gobiernos sustentados por esa alianza, todos ellos encabezados por Angela Merkel. Un pacto posible, en buena parte, gracias al umbral mínimo del 5% de votos exigido para entrar en el Bundestag, que, con los resultados provisionales, ha dejado fuera a partidos como el liberal FDP y el izquierdista radical BSW, lo que previsiblemente permitirá a los grandes partidos sumar los diputados necesarios. Estas son las claves de los comicios en Alemania.

La derecha gana sin Merkel, pero no como con Merkel

La democracia cristiana que encarnan la CDU y su partido hermano en Baviera, la CSU, vuelve a ser la fuerza dominante, una posición que solo había perdido en cuatro ocasiones desde la Segunda Guerra Mundial: en 1972, en 1998, en 2002 y hace cuatro años, en 2021, con la retirada de Merkel, su gran factótum en el siglo XXI. Entonces obtuvieron sus peores resultados históricos, al caer por primera vez por debajo del 30% de los votos, un escalón que tampoco ha logrado superar ahora: Friedrich Merz se ha quedado en el 28,5%, lo que reduce su fuerza a la hora de negociar los apoyos para su futuro gobierno.

Los conservadores lideran en gran parte de la antigua Alemania Occidental, pero ceden a la pujanza ultraderechista en el este. Con todo, y pese a sus coqueteos previos, Merz ya ha descartado pactar con la extrema derecha. "Me voy a esforzar por formar un gobierno que solucione los problemas de este país", ha asegurado Merz poco después del cierre de los colegios electorales, para después añadir: "¿Cómo va a ser? En este momento, no lo sabemos. La coalición Kenia [con los socialdemócratas y Los Verdes] es una opción; con la AfD, no". La incorporación de Los Verdes daría mayor solidez al Gobierno, pero dejaría el Parlamento dividido entre la fuerzas moderadas y los extremos de ambos lados del espectro político.