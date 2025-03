Díaz insta al PSOE a dar un impulso a la legislatura y pasar a la ofensiva con medidas "sociales" y "de izquierdas"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reclamado al PSOE que dé un "impulso a la legislatura" y ha defendido ir a la "ofensiva" con la aplicación de una batería de medidas que abandera su espacio, frente al auge de la extrema derecha. Además, ha animado a su socio a hacer "pedagogía fiscal" con una reforma tributaria que sea verdaderamente progresista y de izquierda.

También ha reivindicado, en plena disputa con el PSOE sobre su fiscalidad, que sin la presencia de Sumar en el Gobierno no habría subida del salario mínimo interprofesional. Asimismo, ha afirmado que la izquierda debe apostar en Europa por el gasto social en lugar del militar.

"Necesitamos que las fuerzas progresistas reivindiquemos la Europa social más que nunca. No la Europa de la guerra, no la Europa de la economía de guerra, no la Europa que quiere incrementar el presupuesto de defensa, sino la Europa social, la que resuelve el problema de desempleo y la pobreza", ha apuntado.

Así lo ha expresado en un acto junto a representantes de las formaciones que componen la coalición de Sumar: IU, Comunes, Compromís, Más Madrid, Verdes-Equo, Més per Mallorca y Chunta aragonesista. Las distintas ramas de Sumar han escenificado una imagen de unidad que coincide con el choque con el PSOE sobre la tributación del salario mínimo interprofesional.

En su intervención, Díaz ha resaltado las propuestas de Sumar en materia de servicios públicos, ecologismo, cuidados, vivienda y, sobre todo, fiscalidad. Según la ministra de Trabajo, hace falta un despliegue de iniciativas que sean "sociales" y de "izquierdas" para modernizar España.

Posición "ofensiva" frente a la ultraderecha Ante el avance de la extrema derecha a nivel internacional, Díaz ha indicado —dirigiéndose al PSOE— que hay que ir a la "ofensiva", ya que la gente les está esperando. De hecho, ha concretado que un país progresista "no se gana desde la resistencia" ni el "miedo", que no movilizan a nadie, sino con una mayor capacidad de transformación. "Se gana en definitiva dando un impulso a la legislatura y esto es absolutamente posible y es lo que estamos haciendo aquí", ha enfatizado, y ha añadido que sin Sumar no habría tampoco reducción de la jornada laboral. "Frente a la internacional del odio, derechos y más esperanza", ha incidido. También ha llamado a las bases progresistas a defender los servicios públicos en la calle, ya que no basta con la acción del Gobierno progresista, y ha dejado claro que la "ola reaccionaria" no es "imparable".

Prohibir la compra de vivienda de forma especulativa En paralelo, ha indicado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es el paradigma de la "ofensiva neoliberal", de ultraderecha y de "empobrecimiento masivo", y que tiene las sucursales europeas de Viktor Orbán, Giorgia Meloni o Vox en España. A todos los ha acusado de querer que la democracia sea "gobernada por un CEO", en referencia a la influencia del magnate Elon Musk en la Administración norteamericana. "Amenazan con la destrucción del Estado", ha alertado Díaz. Trabajo ve ilegal la petición de EE.UU. de que sus proveedores en España certifiquen que no aplican políticas de género Frente a ello, ha pedido una reforma que mejore el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España, prohibir la compra de vivienda de forma especulativa, gravar al 21% el IVA de pisos turísticos, una prestación de crianza universal de 200 euros y educación gratuita de 0 a 3 años, entre otras medidas. En materia fiscal, ha lanzado un mensaje al PSOE a aplicar medidas como un impuesto a los bienes de lujo como yates y jets privados, y una reforma del IRPF que sea progresiva y haga que los grandes capitales contribuyan como deben al erario público. Díaz se ha diferenciado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al pedir que el Banco Europeo de Inversiones despliegue créditos para la reindustrialización y descarbonización de la economía, en lugar de dedicarlo al apartado militar. Sumar cree que Hacienda "tiene perdido el debate" del SMI e irá "hasta el final" para que no tribute