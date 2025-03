Jenni Hermoso recurrirá la sentencia que condena a Rubiales por el beso y le absuelve por las coacciones

Según ha podido saber RTVE, la futbolista Jennifer Hermoso ha anunciado este jueves que va a recurrir la sentencia del 'caso Rubiales' emitida por la Audiencia Nacional. Hermoso ha leído la sentencia y, tras esto, ha tomado esta decisión, según ha explicado su equipo jurídico.

Su abogado, Ángel Chavarría, sostenía horas antes que "lo importante es que ha sido condenado por agresión sexual" y señalaba que "una vez la estudien, Jennifer tomaría la decisión que considere más conveniente".

La sentencia condena a Luis Rubiales a indemnizar con 10.800 euros (20 euros al día durante 18 meses) a la futbolista por el beso no consentido durante la final del Mundial femenino de Australia. El juez ha considerado que este acto es una agresión sexual. Además, el magistrado le ha absuelto del delito de coacciones para que Hermoso le restara importancia al beso, y le prohíbe acercarse a la jugadora en un radio de 200 metros, así como comunicarse con ella durante un año.

El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional también ha eximido del delito de coacciones a los otros tres acusados: al exseleccionador femenino, Jorge Vilda; al exdirector de Fútbol de la sección masculina, Albert Luque, y al responsable de marketing de la Federación en aquel momento, Rubén Rivera.

En su auto, el juez da "plena credibilidad" a Jenni Hermoso al concluir que el beso propinado por Rubiales fue sorpresivo y sin consentimiento, y con "connotación sexual", por lo que ha sido condenado por agresión sexual. Y aunque la Fiscalía pedía para el expresidente de la RFEF año y medio de prisión, el magistrado lo ha cambiado por una multa de 10.800 euros y una indemnización de 3.000 euros por daños morales a la jugadora.

En una entrevista en RNE ha sostenido que "unos responsables intentaron por todos los medios que la jugadora saliera –para minimizar el beso–". Para ello, según ha explicado, hablarán "con la Fiscalía y la acusación particular para establecer una estrategia conjunta". Por su parte, el Ministerio Público no ha decidido todavía si recurre.

La acusación particular del 'caso Rubiales' va a recurrir la sentencia

El vestuario de la selección española

La sentencia ha centrado la atención de la rueda de prensa previa al partido ante Bélgica del combinado español femenino. La seleccionadora, Montse Tomé, ha eludido pronunciarse sobre el tema. Sin embargo, la capitana Irene Paredes ha dicho que esperaba que al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol también le condenaran por coacciones y no solo por agresión sexual a Jenni Hermoso.

Además, Paredes ha calificado como "acertada" la condena a Luis Rubiales por el beso no consentido a su compañera tras la final del Mundial 2023. No obstante, la jugadora ha considerado "llamativo o raro que no haya condena por las coacciones", en referencia a las presiones recibió Hermoso para que exculpara a Rubiales, según denunció la víctima y confirmaron varios testigos en el juicio, entre los cuales estuvo la propia Paredes.

La azulgrana, de regreso a una convocatoria de la selección —al contrario que Jenni Hermoso, con la que no ha contado esta temporada Tomé—, ha dicho que su opinión sobre la sentencia "es el resumen del sentir del vestuario" en vísperas de una nueva edición de la Nations League.

La veterana jugadora, que además declaró en el caso como testigo, ha sido repreguntada por la cuestión dos veces, y se ha limitado a añadir: "¿Qué vamos a decir? Respetamos la justicia y estamos centradas en el partido de mañana [viernes] que es lo que nos toca".