Nacho Vigalondo: "Me animo a hablar del duelo porque no existe nada más tristemente universal"

Nacho Vigalondo es el cineasta de los laberintos y del control. Aunque pueda parecer contradictorio, sus guiones son construcciones alambicadas que se bifurcan sobre personajes con fantasías dominadoras del entorno o la realidad. Daniela forever, su nueva película, explora ambas ideas con la romántica historia de un hombre que recrea mediante un fármaco sueños con su pareja fallecida.

Vigalondo reconoce que la película nace de experiencia personales respecto al duelo y la depresión. “Uno puede contarse a través de la fantasía, sin recurrir a la autobiografía o la autoficción, siempre estamos haciendo páginas de nuestro diario. Me animo a hablar del duelo porque no existe nada más tristemente universal, de lo que no sería capaz es de hablar de una circunstancia que empiece y acabe en mí”.

Como en La sustancia, un simple medicamento parece la panacea de todo mal psicológico. El protagonista (Henry Golding), que ha perdido a su pareja (Beatrice Grannò) en un accidente, trata de escapar de la depresión con un tratamiento que favorece los sueños lúcidos, es decir, aquellos sueños en los que está en completo control de lo que sucede a su antojo.

Desde ahí, tratará de reconstruir la relación perfecta con Daniela, convertida en una proyección que reacciona a su deseos y caprichos. Hasta que aparecen las grietas y el triángulo con una antigua amante de ella (interpretada por Aura Garrido). Como en Colossal, pero en una visión más romántica, Daniela forever explora la tentación de limitar la libertad de las parejas.

“Quiero pensar que mis películas son optimistas, porque Colosal hablaba de la posibilidad de ser controlado y esta habla de la posibilidad de ser un controlador, pero son circunstancias de la que uno puede escapar: mirarse al espejo y acabar liberándose”, razona.

Una salida que confiesa ser una necesidad vital: “Ahora mismo no me permitiría una película que no se bañe en luz, no puedo desesperarme. No es una ley que necesite imponer, peo necesito luz al final del camino”.