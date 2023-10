La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, se ha mostrado "muy satisfecha" con el acuerdo con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre Doñana, porque, a su juicio, permitirá "salvar Doñana y apostar por el desarrollo territorial y social".

En una entrevista en La Hora de La 1, la ministra ha valorado positivamente que la Junta de Andalucía haya pospuesto la proposición de ley para ampliar los regadíos en Doñana. "Donaña no puede ser incompatible con el progreso territorial y económico y el progreso económico no puede ser incompatible con la preservación de Doñana", ha subrayado.

Según Ribera, la clave del acuerdo con la Junta ha sido la "voluntad de resolver esta situación" más que los 356 millones de euros que el Gobierno central ha comprometido a partes iguales entre la conservación medioambiental y el desarrollo económico y social de la zona.

También el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha aplaudido la "magnífica noticia" del acuerdo. En una entrevista en Las Mañanas de RNE, ha señalado que está a disposición de Moreno para dialogar y llegar a un pacto en el Parlamento andaluz, en el que descarta que esté Vox. "Lo que celebro es que nos alejemos de las posiciones negacionistas de Vox", ha subrayado.

La Junta subraya que aún "no hay acuerdo"

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente de la Junta Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, ha celebrado que se abra un "espacio de diálogo" con el Gobierno central, pero matiza que "no hay acuerdo, es un principio de negociación". Así lo ha asegurado en otra entrevista en La Hora de La 1, en la que también ha matizado que no el Gobierno andaluz no ha retirado su proposición de ley, sino que tan solo se ha pospuesto.

04.15 min La Junta de Andalucía celebra el diálogo sobre Doñana

Según Fernández Pacheco, "la única intención que tiene la proposición de ley sobre Doñana es dar solución a unas familias perjudicadas por una ordenación territorial injusta". El consejero ha asegurado que ahora "nos toca cumplir las expectativas de los onubenses" y de varias familias de agricultores de Huelva que se habían quedado "en la estacada de los anteriores Gobiernos de la Junta".