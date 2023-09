Estrella Cid, primera transexual del Ejército de Tierra: "No cabe duda de que tenía miedo"

Son pocas las personas transexuales dentro del Ejército. La subteniente Estrella Cid es la primera mujer con rango dentro del Ejército de Tierra que cambió su sexo. Ahora, desde su puesto, aboga por la normalización de las personas transgénero y da apoyo a aquellas que quieren transicionar dentro de las Fuerzas Armadas.

Siempre soñó en cambiar su género pero reconoce que, en su infancia, el contexto social y familiar no era el más favorable . Es por eso que no lo hizo hasta el 2018, con 52 años . No es un caso aislado ya que el 19% de las mujeres transicionan entre los 46 y los 65 años .

Unidad ante la intolerancia

La Subteniente ha vivido la discriminación en estos años. No obstante, tiene claro que el problema no es nunca de las personas que sufren esa violencia, sino de los agresores: "Si un hombre dice que una mujer negra no le gusta, no es culpa de la mujer negra, es culpa del hombre racista. Y si dice que no le gusta una mujer trans, no es problema mío, es de este personaje tránsfobo”.

Para ella es fundamental que “las mujeres hagamos piña” y nos apoyemos dentro de la diversidad que existe entre nosotras. Ante la intolerancia, nos dice, hay que mantenerse unidas.

Su compromiso con el colectivo es absoluto, para que todo el mundo pueda vivir la vida como realmente quiere, como ella ha conseguido: "Ahora todo aquello que soñaba ser un día ya lo soy".