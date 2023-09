Canadá es otro ejemplo paradigmático de parlamento bilingüe. Como sucede en Suiza y Bélgica, una simple visita a la web de la institución permite a cualquier ciudadano seguir las sesiones legislativas en cualquiera de los idiomas oficiales, en su caso, inglés o francés, desde 2004.

Antes, entre 1977 y 1991, también se ofrecían a través de dos canales por televisión, y es que, desde 1969, las dos lenguas tienen un estatus de igualdad para el gobierno canadiense y las instituciones federales. No obstante, no son las únicas piezas de su crisol lingüístico formado por las distintas lenguas y dialectos indígenas, que menos del 1% de la población reconoce como lengua madre.

Recientemente, la provincia de Nova Scotia ha dado al mi'kmaw el estatus de primer idioma, con el objetivo de "apoyar los esfuerzos para preservarla y promoverla ahora y para las generaciones futuras". En cualquier caso, de facto, el inglés es el idioma principal de una región donde también puede encontrarse una comunidad gaélica.

“We’re #humble and #proud to collaborate with @OurCommons and #Indigenous #Interpreters to provide translation and interpretation in Indigenous languages to the House of Commons pic.twitter.com/XdKnAMKXlF“