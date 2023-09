Sumar ha pedido al líder del PP y ganador de las elecciones generales del 23J, Alberto Núñez Feijóo, que se retire de la investidura para avanzar en tener "cuanto antes" un Gobierno progresista y así se lo ha trasladado la portavoz en el Congreso, Marta Lois, al secretario general del grupo popular, Carlos Rojas.

Ha sido durante una reunión que ambos han mantenido en el Congreso durante tres cuartos de hora y que se ha desarrollado de manera cordial dentro de la ronda de contactos del PP para recabar apoyos de cara a la sesión de investidura de los próximos días 26 y 27.

Lois también ha reclamado a Rojas que retiren los recursos del PP en el Tribunal Constitucional contra la ley Trans y la reforma laboral si es que su formación apuesta por el diálogo, pero ha obtenido la callada por respuesta, según ha dicho la portavoz de Sumar.

En declaraciones a los medios, ha insistido en que la investidura de Feijóo es una investidura "fracasada" de lo que es también consciente el líder popular, según ha dicho, y, por tanto, debe retirarse porque está haciendo perder el tiempo a los españoles.

Los interlocutores en este encuentro han sido esta vez Lois y Rojas tras la negativa de la líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a reunirse con Feijóo, una decisión muy criticada en el PP y más después de que Díaz se reuniera la pasada semana con el 'expresident' y líder de Junts Carles Puigdemont, un "prófugo de la justicia" según recalcaron.

"Nos parece increíble . El PSOE y Sumar no ofrecen esa cantidad de votos y nos parece algo que supone un retroceso en la forma de hacer política", ha recalcado tras recordar que se debe tener "talante democrático" y "reconocer las derrotas".

Rechazo del BNG a una reunión

Mientras, el BNG ha rechazado reunirse con el PP porque "no se dan las circunstancias" para que Feijóo salga elegido presidente del Gobierno. Así lo ha manifestado en rueda de prensa el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego. Considera que esta reunión solo tiene "un interés partidista, legítimo", pero que los nacionalistas gallegos no comparten y que se basa, interpreta, en querer "escenificar" en la insistencia de que ha "ganado las elecciones" pese a que "no cuenta con los apoyos suficientes" para ello.

La rueda de contactos, tras la negativa del BNG a verse con el PP, seguirá el jueves con la reunión entre la portavoz popular, Cuca Gamarra, y el del PNV, Aitor Esteban.