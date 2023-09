El Tribunal Constitucional ha concedido este martes el amparo a la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que fue expulsada del grupo parlamentario junto a otros ocho diputados afines a ella a instancias de Podemos e IU en noviembre de 2020. El Pleno de la corte de garantías ha fallado por unanimidad a favor de Rodríguez y del resto de diputados tal y como proponía la ponencia de la magistrada María Luisa Segoviano.

Ahora bien, el fallo tiene un carácter más bien simbólico, dado que Rodríguez ya no es diputada autonómica y ella misma ya advirtió hace dos años de que si el tribunal tardaba en resolver ya no habría reparación del daño.

La sentencia considera que el Parlamento andaluz vulneró el derecho a la representación política de los diputados cuando fueron expulsados del grupo parlamentario por decisión de la Mesa, en aplicación del pacto antitransfuguismo acordado a nivel nacional.

Expulsada tras anunciar su salida de Podemos

Sucedió meses después de que Rodríguez anunciase su salida de Podemos en un vídeo con Pablo Iglesias en el que planteaban una marcha amistosa y la posibilidad de colaborar, extremo que se tornó en un enfrentamiento tanto con la dirección de Podemos Andalucía como con la de IU, los dos socios principales del grupo parlamentario Adelante Andalucía, junto con dos partidos andalucistas.

Los parlamentarios expulsados del grupo, que cambió su nombre por el de Unidas Podemos, recurrieron al TC y se convirtieron el resto del mandato en diputados no adscritos de la Cámara andaluza. La sentencia considera que la declaración de la adquisición de la condición de diputado no adscrito afecta al núcleo de la función representativa de los diputados, ya que la facultad de constituir grupo parlamentario se proyecta no solo a su creación e integración sino a mantenerse en ellos.

Y la condición de diputado no adscrito, aun siendo una institución constitucional y no poder afirmarse que tenga un carácter sancionador, implica objetivamente unas posibilidades de actuación parlamentaria desventajosas respecto de cuando se forma parte de un grupo parlamentario.