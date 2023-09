Idalia ha provocado el cierre temporal de dos aeropuertos de Florida, el Aeropuerto Internacional de Tampa y el Aeropuerto Internacional St. Pete-Clearwater, por lo que han suspendido sus operaciones este miércoles.

Ambos aeropuertos han informado de sus respectivos cierres y aconsejan a los pasajeros que consulten las actualizaciones de sus viajes con las aerolíneas correspondientes.

“�� TPA TO CLOSE DUE TO IDALIA ��



�� We will close at 12:01 AM Tuesday



✈️ Check directly with your airline for the latest flight updates



⛈️ TPA is not a shelter



�� Stay tuned to our social media for the latest



MORE DETAILS ➡️ https://t.co/MXZKAusjzW pic.twitter.com/m6nGbNdul3“