Al menos 11 personas han muerto y otras 31 se encuentran desaparecidas debido a un deslizamiento de tierra en el balneario montañoso de Shovi, en el norte de Georgia, según informa este viernes el Ministerio del Interior georgiano.

“#Georgian rescuers evacuated 80 more people from #Shovi resort town in #Racha. The total number of evacuees is now 150. The landslide on Aug 3 caused damage to bridges, roads, #tourist cottages, and the "Sunset Shovi" hotel.#ShoviLandslide #earthquake #Tour2023 #NFT #hamtwe pic.twitter.com/RAQdUuOsHo“