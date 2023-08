Un incendio forestal en California causa un daño irreparable a los simbólicos árboles de Josué

Ha añadido que será casi imposible recuperar el bosque arrasado y que es probable que los árboles sean reemplazados por arbustos y pastos más pequeños.

Desde hacía varios años los ambientalistas habían estado alertando sobre la fragilidad de estos árboles, que pueden vivir hasta 300 años en temperaturas extremas pero son muy susceptibles al fuego.

“California's iconic Joshua trees are burning up. They may be impossible to replace https://t.co/Ld0bvIpxrN“