La 'guerra de las sombrillas' llega a Málaga: hasta 300 euros de multa por reservar el sitio

En verano, todos los años, se reaviva la misma batalla: conseguir la primera línea de playa. Esta puede ser cara en tres municipios de Málaga, donde ha habido multas de hasta 300 euros por dejar la toalla y la sombrilla a primera hora y marcharse.

Torrox, Málaga. Es primera hora de la mañana y ya se ven dos tumbonas en primera línea de playa, ambas solas y sin dueño. Si nadie las ocupa, la Policía Local las confiscará y tramitará una multa.

Sin embargo, esto es algo con lo que algunos no están de acuerdo. "Que tengas tu silla y tu sombrilla y que te lo quiten y encima te multen con 300 euros, no es normal, no", explica a TVE un hombre que anda por el paseo marítimo. Otros, sin embargo, consideran que colocar la sombrilla no es sinónimo de territorio conquistado y no ven con malos ojos sancionar este tipo de actuaciones. "El que venga, que se quede, y si no, pues que se quede en su casa", dice una mujer en la playa.