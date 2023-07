Miles de personas acuden cada año a algún festival en España. De norte a sur o de este a oeste, da igual, no hay provincia española que no acoja durante los meses de verano alguno de los aproximadamente 900 festivales de música que se celebran al año en nuestro país, según datos del sector. A pesar de tanta oferta y demanda, la competencia por parte de los festivales por ofrecer a los artistas más exclusivos es feroz.

Red Hot Chili Peppers, Rosalía, Vetusta Morla, Franz Ferdinand, Bastille...Son algunos de los nombres que estas semanas se pueden encontrar en el panorama musical español. Pero para lograr subirlos al escenario, los promotores han trabajado durante meses, e incluso en algunos casos, con más de un año de antelación con el objetivo de conseguir cuadrar horarios, agendas y carteles atractivos que son auténticos "encajes de bolillos", según los trabajadores del sector.

"Vetusta Morla lo firmamos como un par de semanas antes de anunciarlo. Es decir, anunciamos a principios de octubre y lo cerramos a mediados de septiembre más o menos, pero llevábamos hablando con ellos, sin exagerar, desde febrero de 2022 aproximadamente", explica el director del Festival de los Sentidos de La Roda, Albacete, Javier Alarcón, sobre como consiguió firmar para la edición celebrada en junio de este año al grupo madrileño que este año gira por varios festivales españoles.

"Si nosotros sabemos que ese artista va a sacar disco quince días o un mes antes de que el festival se celebre, lo intentamos firmar aunque no haya anunciado oficialmente el disco. Otras veces nos interesa porque llevan tiempo sin venir o porque no han venido nunca... Al final es una coctelera donde mezclamos todos los ingredientes y a veces se acierta más y otras menos", retoma Alarcón sobre como conforma cada año el cartel del Festival de los Sentidos.

Y no solo eso. Desde los equipos de dirección también se cuida y tiene en cuenta la situación de futuro que tendrá el grupo en el momento de su actuación.

"Al final es como un encaje de bolillos . Hay artistas que por su show no quieren que sea de día, otros piden que sí o sí tiene que serlo. Luego otros llevan unos juegos de luces espectaculares y evidentemente si tu programas ese concierto en horas de sol, pues no luce tanto, tienes que ir un poco teniendo en cuenta cuidar el show de los artistas", añade Moya sobre como van cuadrando los horarios conforme se acerca la fecha del evento.

"Al final un caché viene dado por el contexto en el que se te da ese caché también. O sea que un artista en un momento te pida medio millón, pues no quiere decir que en todos los bolos vaya a pedir medio millón, pero igual si tú quieres tocar en ese sitio tienes que ofrecer medio millón, algo que a mí me parece excesivo", contextualiza Miguez.

"Al final todos quieren repartirse las mejores horas y claro, no se puede hacer, no se puede poner a todos a la hora perfecta. A veces depende de cuanto tiempo se van a quedar, de cuando han llegado o de su caché, simplemente" , explica Rodrigo Miguez, trabajador de la industria musical gallega y que tiene experiencia en eventos como PortAmérica o SonRías Baixas.

Depende del grupo hay artistas que por contrato queda fijado en qué horarios deben tocar y en qué franja, otros se negocia durante las semanas previas, aunque "siempre consensuado con la otra parte", explican desde las direcciones de los festivales. Pero no siempre llueve a gusto de todos.

Acudir a lo emocional cuando el dinero falta

Hay festivales como Sonorama Ribera que intentan apelar a lo emocional cuando en lo económico no pueden alcanzar cifras astronómicas que otros eventos pueden ofrecer.

"Los artistas no van a cobrar exactamente lo mismo en todos los festivales. No van a ser las mismas condiciones. Cuando no puedes alcanzar el caché de otros grandes festivales internacionales, normalmente se tiene que hablar, negociar y seducir de otras formas", explica desde la dirección de Sonorama Ribera, Rebeca Ruano.

Pero ese proceso de seducción es largo. Requiere de muchas reuniones de la dirección del festival encabezada por Javier Ajenjo, con el equipo de los artistas. "Al final se logra transmitiendo realmente el espíritu del festival. C Tangana, por ejemplo, llegó al festival el año pasado emocionado e ilusionado con todo su equipo y dio un conciertazo, pero fueron necesarias muchas conversaciones y una puesta en común. A veces tienes que ir hasta su casa y convencerle con un buen vino Ribera del Duero", recuerda Ruano.

Y en esa mezcla entre lo emocional, económico y capacidad planificativa a largo plazo, los organizadores buscan la clave del cóctel musical que atraiga a sus festivales el mayor público posible un año más.