El verano es época de festivales y diversión. Uno de los gestos que no pueden faltar en la entrada de acceso es el de abrir el bolso o la mochila en los controles de seguridad. Además de buscar objetos punzantes o peligrosos, el portar bebida o comida son otro de los elementos que se prohíben.

En las condiciones generales que figuran en las páginas web de información de muchos festivales, detallan que no se puede acceder con estos productos de fuera. Pero Facua ha denunciado a varios festivales por ejecutar esta práctica. Además, no son los únicos extras que se cobran: hay festivales en los que también se paga por una pulsera que permite salir y volver a acceder al recinto.

Restricciones especificadas con anterioridad

"Queda terminantemente prohibida la entrada al recinto del festival de cualquier tipo de comida o bebida, pudiendo los asistentes ser registrados. El incumplimiento de este punto supone la expulsión inmediata del recinto", reza una web de un conocido festival.

Pablo compró las entradas hace cinco meses para acceder a este festival en Sevilla y le costaron cien euros. Conocía las condiciones de la comida y bebida porque las leyó en su web: "Al entrar me dijeron que no podía entrar con la comida, que me la comiera fuera", explica este joven en 'La Hora de la 1'.

"Para poder salir y entrar del recinto de la zona general (ya sea entrada de día o abono) es necesario adquirir el derecho de reacceso que se podrá adquirir por el precio de 15 euros al llegar al recinto en la propia taquilla o en cualquier punto de 'cashless' o recarga del interior del recinto", figura en la web del evento.

Pablo considera que comer y beber dentro "es muy caro": "Y no solo eso, si quieres salir fuera a comer te obligan a comprar una pulsera que también cuentan en las condiciones generales para poder salir y entrar del recinto. Esto es muy incómodo porque puedes perderte a un artista que quieres ver", asevera en el programa este joven afectado.