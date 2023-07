Red Hot Chili Peppers cierra el Mad Cool 2023

Unos Red Hot Chili Peppers a medio gas y los colapsos en el interior del Iberdrola Music han protagonizado la última jornada del Mad Cool 2023, que ha logrado reunir en tres días a más de 200.000 personas.

Este sábado, 8 de julio, ha sido la jornada más multitudinaria del festival madrileño, con al menos 70.000 personas, según datos de la organización.

Pese a que la diferencia con las jornadas anteriores no es grande en las cifras (65.000 en la primera jornada y 67.000 en la segunda), la gran afluencia de gente en la clausura del festival ha resultado en caos circulatorio y largas colas, por ejemplo en los servicios.

Ya a las 19.00 horas, mientras en los distintos escenarios han tocado grupos como los británicos Years & Years o los españoles Cupido o Belako, en el recinto ubicado en Villaverde se ha podido ver que la jornada iba a ser masiva, lo que se ha ratificado en el directo del plato fuerte de la cita, la banda estadounidense Red Hot Chili Peppers.

Los californianos no tocaban en Madrid desde su concierto en el Palacio de los Deportes en 2016.

Falta de clásicos de Kiedis y compañía

Con puntualidad, los Red Hot Chili Peppers han arrancado ya a las 23.00 horas. El momento más esperado. No en vano las camisetas del grupo han sido el uniforme de la jornada.

El guitarrista John Frusciante, el bajista Flea y el baterista Chad Smith han sido los primeros en saltar al escenario ante el público más numeroso de este Mad Cool.

Los músicos han dado paso con una intro musical al vocalista Anthony Kiedis y "Around the world".

El cantante Anthony Kiedis y el bajista Flea (d). Ricardo Rubio / Europa Press

Los asistentes se han regocijado en este clásico que los californianos han interpretado intentando imitar sus mejores tiempos.

Descamisados y con su característico estilo, los ya sesentones lo han conseguido solo por momentos.

Algunos de estos han tenido lugar en 'Snow' o 'Californication', necesarias en un 'setlist' en el que han faltado clásicos.

La banda ha optado por temas no tan conocidos, quedándose a medio gas también con sus transiciones vacías frente a un público disperso durante varias canciones.

Lo que se espera de esta máquina de éxitos funk rock ha llegado ya en la parte final con "By the way" y "Give it away", que han sido tremendamente coreadas y aplaudidas, arreglando un concierto en el que ha destacado la destreza de Flea y su unión con Frusciante.