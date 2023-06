Guns N'Roses demuestran en Madrid que la nostalgia del rock sigue llenando estadios

Decenas de miles de nostálgicos del rock de finales de los 80 y primeros 90 se han reunido este viernes por la noche en el estadio Metropolitano de Madrid para celebrar la vigencia de una de las más importantes bandas de hard rock de todos los tiempos Guns N'Roses.

Con unas 40.000 entradas vendidas, según la organización, los angelinos han estado lejos de agotar el aforo, como hicieron en su primera visita a la capital en 2017 tras la reunificación de los tres miembros de la banda original, Axl Rose, Slash y Duff McKagan.

The Pretenders, teloneros

Pero cumplieron con creces teniendo en cuenta la competencia del Primavera Sound que esta misma noche traía a Depeche Mode o Kendrick Lamar a la Ciudad del Rock de Arganda del Rey, a 20 kilómetros de ahí.

Como teloneros, nada más y nada menos que The Pretenders. La banda liderada por Chrissie Hynde han interpretado, entre otras, algunas de sus canciones más famosas como "I'll stand by you" o "Don't get me wrong".

El multiplatino Apetite for destruction (1986) y el doble Use your ilusion (1991) acapararon el protagonismo de un recital de tres horas y media en el que el trío emblemático estuvo acompañado por Dizzy Reed (teclado), Richard Fortus (guitarra rítmica), Frank Ferrer (batería) y Melissa Reese (teclado).

Con una puesta en escena sobria y sin mediar palabra, la banda arrancó con puntualidad con "It's so easy" de Apetite for destruction y siguieron sin pausa "Bad Obsession", una canción que habla de sus pasadas adicciones a las drogas, "Chinese Democracy", del que hasta ahora ha sido su último álbum de estudio y "Mister Brownstone".