Curiosidades sobre 'Appetite for destruction' de Guns N' Roses

Guns N’ Roses ha sido “una de las grandes bandas de rock duro del siglo XX”, destacaba Gustavo Iglesias en un monográfico de Top Gus Extra realizado en 2018 en el que repasó “su escueta y en cierto sentido errática discografía” a través de 10 canciones. “En 30 años solo han sido capaces de publicar cuatro álbumes, bien es cierto que un de ellos es cuádruple”, y de estos trabajos “solo dos los que tienen relevancia artística”. En 2022 han publicado el EP Hard skool.

En 1987 Guns N’ Roses lanza su disco de debut, Appetite for destruction. Un trabajo sobre el que señalaba que “merece una plena y constante reivindicación por su valor intrínseco y por el efecto que tuvo de volver al rock duro o heavy metal, si se prefiere, ese espíritu sucio y salvaje que parecía haber perdido a finales de los 80”.

En The Deadpool

“La historia del éxito de Guns N’ Roses tras este disco fue vertiginosa. Una de las maneras de promocionarlo fue aparecer en la película The Deadpool de Clint Eastwood. El grupo aparece en un funeral durante la película. Además, en la canción “Welcome to the jungle” está incluida en su banda sonora y durante unos segundos Jim Carrey sale cantando el principio del tema”.