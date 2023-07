19:44

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, comienza su mitin en Castelldefels, municipio catalán gobernado por el PP. "Nadie me tiene que explicar cómo es la España Vaciada", ha asegurado, hablando de su lugar de nacimiento, la aldea gallega de Os Peares, donde ha estado en la mañana de este viernes. "Estoy en Cataluña porque quiero ser el presidente de todos los españoles y también de todos los catalanes. No me conformo con que el PP sea una fuerza testimonial en ningún lugar de España", ha afirmado, hablando de triunfos de su partido en esta ciudad y en Badalona o el hecho de que sean segunda fuerza en Lleida o haber sido clave en la gobernabilidad de Barcelona. "Estamos en el buen camino. Es posible tener un Gobierno alternativo al de la Generalitat", ha reivindicado.