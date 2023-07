Todos aquellos que tenemos pueblo recordamos con mucha nostalgia los eternos veranos que de niños pasábamos allí. La primera vez que montábamos en bicicleta de dos ruedas, pasar el día entero en la piscina, esa libertad de corretear por las calles o las eras, tener una peña con tus amigos, entrar a los pajares abandonados, montar a caballo o incluso subirse a un tractor, ver el rebaño de ovejas pasar por delante de tu casa y las frescas… ¡Ay! Las frescas con los vecinos, con la familia y con los grillos por banda sonora cada noche.

En este artículo encontrarás varias razones que te convencerán de que la mejor decisión que puedes tomar para irte de vacaciones con tus hijos este verano es volviendo a tu pueblo.

Les ofrecerás una libertad de la que carecen en la ciudad, podrán recorrer el pueblo en bici sin tener que estar tú detrás pendiente, sabrás que están seguros en cualquier rincón porque si no los vigilas tú, algún vecino alcahuete lo hará por ti.

Contacto con la naturaleza

Esa cercanía con el huerto, con los animales, el contacto con el entorno, valorar el medio ambiente, la flora y la fauna del lugar, poder disfrutar del aire puro y de las estrellas por la noche, todo, sin dejar de jugar. Conocerán cómo se desarrolla la vida en un pueblo, esa tranquilidad, esa manera de ser tan característica, tan cercana y tan familiar.

Además, todo lo anterior es gratis, igual que el alojamiento, y de esta manera podrás ahorrar para, además, dejarlos unos días con los abuelos disfrutando de todo ello y poder irte a donde te apetezca a descansar de verdad.

Si aún no tienes claro qué hacer, allá va la razón definitiva: tus hijos no se acordarán ni de que existen las viodeconsolas ni los móviles, a no ser que quieran publicar en sus redes lo afortunados que son de pasar sus vacaciones en su pueblo.