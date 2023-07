Mujeres 'skaters': "La principal barrera es sentir vergüenza"

El 'skate' ha pasado de práctica casi ilícita en las calles a herramienta de empoderamiento feminista y deporte en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sus inicios tuvieron lugar en California en los años 50 y 60. Cuando hacía mal tiempo, había pocas olas y los surfistas no podían salir a surfear, se ponían a patinar en las piscinas vacías de las urbanizaciones.

Cuando pensamos en culturas urbanas, siempre han sido más visibles los hombres que las mujeres. Rap, grafitti, 'break dance', incluso el 'skate'. Pero ¿a qué barreras se enfrentan ellas?

"La principal barrera cuando empecé a patinar fue, básicamente, la vergüenza porque, antes ibas a un 'skatepark', y eras la única chica. El hecho de ser chica y empezar significaba que yo misma me saboteaba, pensaba que todo el mundo me iba a mirar, me iba a juzgar", cuenta Cindy Lima, 'skater' de Shojo Collective.

Recuperar espacios El debate sobre la apropiación de los espacios públicos para patinar por parte de algunos hombres todavía continúa y mantiene su vigencia cuando hablamos de mujeres y 'skate'. "Es muy importante que haya espacios seguros. Eso no significa que sean espacios, exclusivamente de mujeres, pero sí que creo que es importante retomar espacios que, normalmente, han sido dominados por hombres y que haya representación femenina", dice Macarena Magaña, coordinadora de Shojo Collective. "Es importante que haya espacios seguros, aunque no signifique que sean lugares de mujeres exclusivamente" Julia Benedetti "Sería un error segregarnos entre chicos y chicas. Hay que normalizar el que haya un montón de chicas patinando en 'skateparks' igual que hay un montón de chicos. La diversidad nos da riqueza", asegura Marta Loter, 'skater' de Shojo Collective, que nos cuenta que el 'skate' la ha abierto a una comunidad de amigas y a la expresión artística.

Nueva generación y redes El territorio femenino del 'skate' en España surgió apoyado en un grupo de pioneras y se ha afianzado gracias a las redes sociales y a una nueva generación de patinadoras con actitud y discurso. Macarena Magaña confiesa que ella empezó a patinar "gracias a las redes sociales porque, durante la pandemia, el 'skate' pasó por un 'boom' y en Tik Tok, en Instagram Reels se veía a mucha gente patinando y me entraron las ganas. Después del confinamiento encontré un post de Instagram de Shojo Collective y les mandé un mensaje directo: 'Oye chicas, quiero patinar con vosotras". “Empecé a patinar gracias a las redes sociales después de la pandemia porque hubo un 'boom'“ Para Amparo Lasen, socióloga de la UCM, las redes sociales han supuesto un impulso para crear comunidad para las mujeres y para encontrar escenas más seguras. "También es verdad que, en ciertos espacios que están muy masculinizados, a veces las mujeres no se sienten tan cómodas ni tan acogidas por los varones. En sitios donde se sienten más cómodas, como los foros de internet, encontramos bastante información sobre que, realmente, hay un interés femenino por el deporte, por la música, incluso por el 'skate' también". Betty, la serie sobre cinco patinadoras neoyorkinas que ha revolucionado el mundo del skate “Internet nos da información sobre un interés femenino por el deporte, por la música y también por el 'skate'“