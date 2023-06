España asume este sábado la Presidencia del Consejo de la Unión Europea un hecho que, casi la mitad de los españoles, desconocía en abril. Según un barómetro del Real Instituto Elcano, el 44% de los españoles no sabía que esto ocurriría, mientras que el 48% de los 1.000 encuestados reconoció que no comprende el funcionamiento de la UE.

Por ejemplo, Laura, de 39 años, no sabía de la Presidencia de España y, a la pregunta de RTVE.es sobre si conoce algún órgano de la Unión Europea, solo destaca el Parlamento. Lo mismo admite Beatriz, de 33 años, que sí conocía el hecho de la Presidencia, pero piensa que no se hace un trabajo correcto "en la divulgación sobre qué implica ser un estado miembro".

Aun así, las cifras que tienen que ver con conocimientos chocan con la manera en la que percibimos la Unión Europea. Según el Eurobarómetro aplicado a España de marzo, alrededor del 86% de los españoles -nueve de cada diez-, se sienten ciudadanos europeos. El porcentaje de identidad europea, no obstante, baja en el último CIS sobre identidades culturales, nacionales y europeas del mes de mayo. Un 21,9% de los encuestados se siente muy identificado con Europa. Sin embargo, en esta muestra de 7.643 casos, el 81,7% de los encuestados cree que pertenecer a la Unión ha beneficiado a nuestro país. Datos que llevan a preguntarse por qué en España se ve con buenos ojos a Europa, pero interesa poco y muchos no conocen en profundidad su funcionamiento ni sus organismos.

Muchas 'Europas' en una sola

El catedrático de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Moreno, afirma a RTVE.es que "hay muchas 'Europas', la del norte y la del sur, por ejemplo. Aquí hemos visto las consecuencias de la crisis económica y yo creo que sí hay diferencias", expresa. Por lo tanto, según Moreno, la posición geográfica y las circunstancias políticas influyen en el concepto de cada Estado sobre la UE. Asimismo, el investigador del Centro de Estudios Europeos en la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Luis Manfredi slega que "hay una Europa que desayuna aceite de oliva y otra que lo hace con mantequilla", muchos conceptos "como para construir un único mensaje o relato". Tendría que ver, cuenta, con el carácter "diverso" europeo.

Volviendo al ejemplo de Beatriz, a ella le cuesta saber si se siente europea: "Supongo que, en el fondo, sí. Soy canaria, así que, a veces es difícil hasta sentirme española. No lo digo por separatismo o independentismo, es más bien una razón geográfica". En la Península tenemos el caso de Raquel, de 52 años y residente en Castilla-La Mancha, que dice que se siente europea "a veces".

En el último CIS, a la pregunta sobre con qué se siente más identificado, la mayoría afirma que con España (37,5%), seguida por la comunidad autónoma donde viven; la humanidad en su conjunto; su pueblo o ciudad; y, por último, Europa (21,9%). Por lo tanto, la cercanía es importante aunque con reservas, como apunta la doctora en Sociología en la Universidad de Jaén, Eva Sotomayor. "Con la sociedad de la información, las barreras espaciales se difuminan", dice. De ahí que la desconexión con Europa no tenga tanto que ver con la geografía, sino con otras variables.

Para el periodista y profesor de la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, Sergio Príncipe, también genera distancia la 'capitalidad' de Bruselas. Príncipe, que imparte la asignatura de Políticas de Información y Comunicación en la Unión Europea, destaca que "el marchamo de la toma de decisiones siempre se hace con la metáfora de Bruselas, como si de allí emanase todo".

Una realidad que se traduce en los porcentajes de participación en las elecciones europeas. Bélgica y Luxemburgo -que albergan sedes de la UE-, atesoran los datos más elevados del histórico y superaron un 90%, por ejemplo, en los comicios de 2009.

Cifras que distan mucho de las de España, aunque podemos decir que se sitúa en el umbral de la media de los países comunitarios en cuanto a participación. Incluso la superó en las últimas elecciones de 2019, con un 60,73% de participación frente al 50,66% del total, aunque estas últimas votaciones coincidieron con elecciones municipales y autonómicas.

Aun así, la lejanía también puede aumentar, de algún modo, la confianza en las instituciones europeas. Según el estudio de Elcano, los encuestados confían más en la Comisión Europea, que obtiene 5,7 puntos en una escala del 0 al 10, que en el Gobierno español, que solo merece un 4,8. Manfredi, que es también catedrático Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown, alude a un aura de largo plazo de los proyectos europeos. "No tenemos constancia de que una directiva europea afecte directamente a nuestra vida cotidiana. Las políticas europeas me permiten vislumbrar un sueño de mercado abierto o sociedad plural y no son atributos exactamente evaluables". Por otro lado, nuestra cultura política sigue siendo eminentemente nacional. Es lo que apunta Moreno, que pone como ejemplo las elecciones, las cuales "no se hacen con una legislación uniforme para toda Europa" y, muchas veces, tienen un sentido de voto "en clave nacional".