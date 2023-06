Pese al rechazo del paquete y las enmiendas en conjunto, el texto será modificado y enmendado de cara a su votación en el pleno del hemiciclo. Aun así, esta decisión complica la tramitación de una iniciativa que busca reparar el 20% de las zonas terrestres y marinas de la Unión Europea para 2030 y de todos los ecosistemas que necesiten restauración para 2050. Será ya el Parlamento Europeo el que adopte una decisión sobre ella y se espera que se vote en la sesión plenaria del 13 julio en Estrasburgo, a la espera de la aprobación de la agenda por la Conferencia de Presidentes.

Esta votación del pleno -que si también rechaza la norma, complica su supervivencia- será preludio de la negociación final con los Estados miembros durante la presidencia española del Consejo de la UE. Y es que la norma deberá negociarse a tres bandas entre el Parlamento Europeo, los gobiernos nacionales y la Comisión Europea para acordar un texto definitivo. David Vidueiro, corresponsal de RNE en Bruselas, ha apuntado que "la Comisión está dispuesta a debatir el texto 'línea por línea', pero no presentará otro si éste es rechazado".

Sobre la decisión de hoy, el presidente de la comisión de Medio Ambiente, el liberal francés Pascal Canfin, ha aseguradio que el PPE habría sustituido a varios integrantes por escaños fieles a la disciplina de partido. En el pleno, sin embargo, espera que haya parlamentarios democristianos que voten según su conciencia. "Weber ha logrado manipular la votación", pero "soy optimista para el pleno de julio: no podrá reemplazar a los miembros del PPE", ha dicho Canfin en su cuenta de Twitter.

“Today Manfred Weber succeeded in manipulating the vote by preventing EPP MEPs in favor of Europe's first nature restoration law from voting in Com ENVI. It makes the vote meaningless. I'm therefore optimistc for the plenary in July: he won't be able to replace EPP members.“