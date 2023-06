La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que el Ejecutivo comunitario ha propuesto que la Unión Europea destine 50.000 millones de euros en ayuda para Ucrania entre 2024 y 2027 en forma de préstamos y subvenciones.

Desde el inicio de la guerra, la Unión Europea ha entregado a Ucrania 14.700 millones de euros en ayuda macrofinanciera: 7.200 millones en 2022 y 7.500 millones en lo que va de 2023, dentro del paquete de 18.000 millones de euros acordado para el conjunto de este año.

Si a ello se le suma otro tipo de asistencia, como la humanitaria o las vías de solidaridad para sacar el grano de Ucrania, la cifra asciende a 30.000 millones de euros, según la Comisión.

“We propose a facility for Ukraine for the next 4 years of up to €50 bn.



To provide predictable finance to ���� on its EU path, together with global partners and private sector.



On migration, we support external border protection & economic development of our partners with €15… pic.twitter.com/KCO0jp2SJu“