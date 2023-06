Monumental sería la palabra exacta para definir la Galería de las Colecciones Reales de Madrid, que muestra sus joyas al público desde este jueves 29 de junio y con jornadas de puertas abiertas gratuitas los días 5, 6 y 7 de julio. La inauguración institucional a cargo de los reyes se producirá después de las elecciones generales.

Tras una gestación de más de dos décadas y sucesivos retrasos, tenía que haber abierto en 2015, sumado a vaivenes políticos y una cascada de críticas, el "museo más grande de Europa", según sus responsables, echa a andar exhibiendo cifras mastodónticas en lo que supone uno de los acontecimientos culturales del año.

El espacio está ubicado en el conjunto histórico del Palacio Real de Madrid y en su interior, hallamos 40.000 metros cuadrados distribuidos en salas luminosas donde se diseminan más de 650 piezas dependientes de Patrimonio Nacional. Un gran cubo inmersivo proyectara en 360 espacios arquitectónicos y naturales de los Reales Sitios como El Escorial o Aranjuez.

Aglutinan cinco siglos de historia, de 1516 a 1700, en una horquilla que abarca la monarquía absoluta en España, un recorrido por el arte decorativo fruto del afán coleccionista de la realeza en el que las obras "dialogan". Desde "los fastuosos tapices y armaduras" de Carlos V, el primer rey de la dinastía de los Austrias, a la explosión pictórica de Felipe IV con "caravaggios" y "riberas exquisitos", explica a RTVE.es Leticia Ruiz, directora de la Galería de las Colecciones Reales.

El edificio de líneas estilizadas de los arquitectos Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla acoge la colección, que será rotatoria. Nos adentramos en una galería que conduce a los vestigios de la ciudad en el siglo IX donde "ha aparecido la muralla fundacional de Madrid mandada construir por Muhammad I de Córdoba".

Un coloso de cristal, granito y roble excavado en la roca, desde el Campo del Moro hasta la Plaza de la Almudena que cuenta con dos accesos: desde la cornisa de esa plaza, al nivel del Palacio Real, y desde la Cuesta de la Vega, en la cota más alta de los jardines del Campo del Moro asociado a unas "vistas únicas" del horizonte del centro de la capital.

La panorámica es otro de los alicientes, según Ruiz, que aconseja dividir la visita "en varias veces" para paladear la belleza "de forma sosegada" porque "lo que más va a sorprender es la variedad, los cambios de ritmo y lo ameno" de la distribución museográfica.

"Es una colección histórica muy potente que vertebra gran parte de la historia de España y alojada en un edificio súper moderno y muy premiado (Premio FAD de arquitectura 2017, entre otros), que es un poco a lo que aspiramos, a que estas obras sean vistas también en términos nuevos", afirma. A continuación una guía por doce piezas maestras para no perderse en este cúmulo de arte e historia que es la flamante Galería.

Una de las señas de identidad de la Galería de Colecciones Reales, ya que fueron restauradas in situ y la limpieza permitió "un redescubrimiento cromático vibrante y muy notable". "Establecen un diálogo único y sorprendente con la arquitectura de la sala, con ese movimiento sinuoso", describe la experta.

En este lienzo expresa su maestría para lo cotidiano, con el gesto universal que realiza San Juan: pide silencio para no despertar al Niño. Está firmado por ella en la esquina inferior izquierda , algo excepcional para su época, ya que las piezas hechas por mujeres se vendían por un precio inferior.

"Esas pequeñas dimensiones eran en un reinado que no tenía una corte estable que estaba por toda la península en un momento de dominación, primero de la aristocracia, para tener un dominio pleno de sus reinados y luego para la reconquista de la España musulmana. Realmente lo que hacían era viajar con obras de pequeño formato", aclara la especialista.

12- El triunfo del tiempo (1504)

'El triunfo del tiempo' (1504) Galería Colecciones Reales

La escena representa una pieza del poema I Trionfi del Cancionere de Francesco Petrarca. La poesía inspiró una serie de tapices Hamada Los triunfos de Petrarca. En la actualidad solo se conoce otro ejemplar, El triunfo de la fama, que está en el The Metropolitan Museum of Art de New York.

Además, el tapiz posee una enorme importancia histórica, ya que probablemente estuvo vinculado con la Colección de la reina Isabel la Católica. El Ministerio de Cultura y Deporte adquirió esta pieza ex profeso para ser expuesta en la Galería.

"La colección de tapices de Patrimonio Nacional es la más rica del mundo por número de obras y por la calidad de los mismas porque está hecha por las mejores manufacturas que en la época son del siglo XVI y XVII. Son las manufacturas flamencas, y ya luego en el siglo XVIII es una colección muy notable que ya está hecha en España. En la Real Fábrica y sobre todo en la fábrica de Santa Bárbara", concluye la directora de la Galería de Colecciones Reales.