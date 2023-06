Informe Semanal: Dentro de las Colecciones Reales | RTVE Play

En Madrid, entramos en la nueva Galería de Patrimonio Nacional, un moderno e imponente museo que está a punto de abrir sus puertas al público. Muestra 650 obras atesoradas por los reyes de España durante 5 siglos, desde los Reyes Católicos hasta Alfonso XIII. Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional, cree que "uno de los grandes activos es cómo estas colecciones dialogan con este magnífico edificio". A un paso del Palacio Real de Madrid, se accede a él a través de la explanada de la Catedral de la Almudena. 40.000 metros cuadrados, de hormigón, granito y madera firmado por el arquitecto Emilio Tuñón.



El edificio es una galería que nos conduce a los vestigios de la ciudad en el siglo IX. Álvaro del Campo, Jefe del departamento de la Real Armería, nos cuenta que "que ha aparecido la muralla fundacional de Madrid mandada construir por Muhammad I de Córdoba. Y esto es un hecho muy relevante, porque muy pocas, por no decir casi ninguna capital europea, tiene su muralla fundacional". La idea de crear la Galería de las Colecciones Reales viene de largo. Ya, en la segunda república, Manuel Azaña pensó en ello, pero no fue hasta 1998 cuando realmente se empezó a poner en marcha. Y es ahora, el 29 de junio, cuando la Galería por fin abrirá sus puertas.



Una de las obras más destacadas de este nuevo museo es "San Miguel Arcángel venciendo al demonio", de Luisa Roldán. Conocida popularmente como "La Roldana", consiguió ser la primera mujer escultora de cámara. La imponente piezas, con sus más de dos metros de altura y 144 kilos de peso, ha llegado directa desde el Monasterio de El Escorial. Su creadora se inspiró en su propia cara para representar al arcángel y en la de su marido para hacer la del demonio. Su restauradora, Ana Lourido, confiesa que su labor a veces ha sido complicada: "Ese movimiento de la pieza que tiene tanto recoveco es lo que me ha dado a mí mayor dificultad. De hecho, la limpieza de la figura del demonio a mí me causó una lesión, una tendinitis de De Quervein". Ahora ya en la galería de los Austrias, convivirá con Velázquez, Caravaggio y el Greco es un espacio que está llamado a convertirse en una de las grandes citas culturales del año.