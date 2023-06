El líder del PP y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado dispuesto a participar en un debate a siete en RTVE si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acepta. "Si va el presidente, allí nos vemos", ha confirmado durante su entrevista en El Hormiguero.

Feijóo ha subrayado que, además del cara a cara con Sánchez, también han reclamado desde el PP un debate a siete con los portavoces del PSOE, PP, Sumar, Vox, ERC, PNV y Bildu. "Me han dicho que hay alguna televisión que está dispuesta a organizarlo. Nos ha llegado una notificación de Televisión Española y si va el presidente, allí nos vemos", ha dicho.

La propuesta de RTVE del debate a siete es de los portavoces de los grupos políticos y no de los candidatos. Es el segundo debate que ha propuesto el ente público de este tipo, como ya hizo en las anteriores elecciones generales. La fórmula es debatir con los portavoces de las siete formaciones con grupo parlamentario propio: PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, ERC, PNV y EH Bildu. La fecha propuesta es el jueves 13 de julio a las 22.00 horas.

Este martes, Feijóo anunció que se enfrentará a Sánchez en un cara a cara el lunes 10 de julio, tres días después de que arranque la campaña de las elecciones generales, que se celebrará en Atresmedia.

Ante la polémica generada sobre los debates y cuestionado sobre si estaba rehuyendo, Feijóo ha asegurado que durante su entrevista en Onda Cero fue preguntado de forma "intensa" y dijo en ese momento que "sí estaba dispuesto". "Yo he debatido como presidente de la Xunta", ha recordado.

"Dado que la primera convocatoria de cara a cara era el día 10 de julio, se convocó vía mail a PSOE y PP a una reunión preparatoria este martes por la tarde. El PP, una hora antes, nos ha comunicado que no asistiría", añadió RTVE, que explicó que el procedimiento que se ha seguido es el mismo que en anteriores convocatorias electorales, "sin que hubiera ninguna queja por parte de los participantes".

"La violencia machista nos la tomamos muy en serio"

El líder 'popular' ha respondido sobre los pactos de su partido con Vox en diferentes comunidades autónomas y ha aclarado que "la violencia machista nos la tomamos muy en serio". Ha asegurado que por esta razón "vetaron" al diputado Carlos Flores, condenado por violencia machista, en la Comunidad Valenciana.

En cuanto a si no es una cesión hablar de violencia intrafamiliar, ha indicado que si en ese documento se dijese que la violencia machista no existe, le parecería "inadmisible" pero "no se toca la violencia machista y se hace hincapié en la violencia doméstica".

Sobre la polémica que rodea a los pactos en Extremadura entre ambas formaciones, Feijóo ha querido dejar claro que apoya a la presidenta del PP en la comunidad, María Guardiola, y ha asegurado que había un acuerdo firmado y que luego no se respetó. "Si me pasa eso a lo mejor reacciono de esa manera", ha indicado para justificar el cambio de rumbo de la 'popular' que en un primer momento aseguró que no pactaría con quien "niega la violencia machista".

Durante su entrevista, Feijóo ha asegurado que eliminaría varios ministerios, entre ellos el de Igualdad, y ha asegurado que en "el próximo Gobierno, si tengo ocasión, Igualdad dependerá también de la Presidencia del Gobierno". Ha planteado también que el ministerio de Universidades entre en el de Educación.

Asimismo, ha reiterado que eliminará la 'Ley Trans' y que las jóvenes de 16 años tendrán que volver a pedir el permiso paterno para poder abortar.