El mapa de la guerra: Ucrania afirma lograr avances en al menos dos frentes de su contraofensiva

En las últimas horas, Ucrania afirma haber interceptado la noche del jueves al viernes 13 misiles de crucero rusos, lanzados desde la zona del mar Caspio, algunos de los cuales iban dirigidos contra un aeródromo militar en la región de Jmelnitski, al oeste del país.

En lo que se refiere a la contraofensiva, Ucrania continúa sus operaciones en al menos tres sectores del frente (en la frontera entre Donetsk y Zaporiyia, al oeste de esta región y cerca de Kreminna, en la región de Lugansk) y se atribuye algunos avances en la última jornada.

Tras 16 días de contraofensiva, y sin grandes avances sobre el terreno, los principales movimientos de las tropas ucranianas y rusas se producen en la retaguardia. Rusia ha asegurado que las tropas ucranianas se reagrupan y han sufrido "bajas significativas". Según el secretario del Consejo de Seguridad, Nikolái Pátrushev, han perdido "más de 13.000 efectivos" desde el 4 de junio, mientras que Ucrania sostiene que sus tropas "están destruyendo" al enemigo en todos los lugares, continúan su avance en el sur y consolidan sus posiciones defensivas en el este del país.

Desde el bando ucraniano se afirma que la contraofensiva es un proceso "gradual" que está en una fase de reconocimiento de las líneas defensivas rusas e irá ganando progresivamente en intensidad, según la explicación a Efe del asesor de la oficina presidencial ucraniana Mijailo Podoliak. El asesor presidencial ucraniano explicó que la fase actual de la campaña consiste en “dar forma” a la misma contraofensiva mediante acciones que “permiten testar los sistemas de defensa rusos”.

En su último informe, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) recoge la intención del Ministerio de Defensa ruso de formar un ejército de reserva a finales de este mes de junio, formar un nuevo cuerpo militar y reforzar las formaciones clave del distrito militar occidental para reestructurar sus fuerzas.

Y la inteligencia británica señala en su informe diario que, en las últimas semanas, la Armada rusa ha aumentado su seguridad en la base principal del Mar Negro, en Sebastopol, con redes barrera e incluso el uso de mamíferos marinos entrenados, como delfines, probablemente con el fin de usarlos para contrarrestar a los buzos enemigos, en una estrategia similar a la que usa Rusia en el Ártico, donde la marina también utiliza ballenas beluga y focas para una variedad de misiones.

