Los países de la Unión Europea han dado luz verde este miércoles a un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el undécimo desde que comenzó la guerra en Ucrania, destinadas principalmente a impedir que terceros países y empresas eludan las medidas restrictivas impuestas anteriormente. Además, según ha informado la presidencia sueca del Consejo de la Unión, incluye más sanciones contra personas a título individual.

"Los embajadores de la UE han acordado el undécimo paquete de sanciones contra Rusia. El paquete incluye medidas destinadas a contrarrestar la elusión de las sanciones y las listas individuales", ha dicho la Presidencia sueca a través de Twitter.

“#COREPER II | Today, the EU Ambassadors agreed on the 11th package of sanctions against Russia. The package includes measures aimed at countering sanctions circumvention and individual listings.“