El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este domingo el papel del PP para el "vuelco" en la constitución de los ayuntamientos de algunas ciudades del País Vasco y en Barcelona tras las elecciones municipales y regionales del pasado 28 de mayo.

"El PP ha sido determinante para que Bildu no gobierne en capitales del País Vasco y los independentistas en Barcelona", ha dicho en referencia al apoyo que dio su partido este sábado a los socialistas para conseguir la alcaldía en Vitoria; al PNV para la de Durango (Bizkaia) o al PSC en Barcelona, donde Jaume Collboni acabó siendo investido, pese a que las previsiones ya apuntaban a Xavier Trias (Junts) como alcalde.

"El partido 'sanchista' jamás nos habría dado el apoyo que nosotros le hemos brindado en Barcelona, pero no me importa. Hemos cumplido con nuestro deber", ha afirmado Feijóo, a la vez que ha recriminado al PSOE, que "no les hayan agradecido" el gesto, que les "insulten" y que hayan dado la alcaldía de Santiago de Compostela al Bloque Nacionalista Gallego (BNG).

Así lo ha trasladado en el acto de partido 'Pasar página e iniciar el cambio en España' en el madrileño Parque de El Retiro, donde le ha acompañado la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, Jose Luis Martínez Almeida. "Estoy muy orgulloso en el PP en el que nos hemos convertido", ha sentenciado.