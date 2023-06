Mensajes de redes afirman que la plataforma de hielo en la Antártida aumentó significativamente entre 2009 y 2019 y aseguran que esto demuestra que el cambio climático es una "estafa". Es falso. Los mensajes tienen su origen en un estudio que señala un aumento del hielo en una zona concreta de la Antártida mientras en otras áreas se reduce la superficie congelada. Tres expertos científicos aseguran a VerificaRTVE que la investigación no pone en cuestión el deshielo que experimenta la Antártida ni el cambio climático.

"La plataforma de hielo alrededor de la Antártida aumentó significativamente entre 2009 y 2019", dice un mensaje con más de 2.000 retuits. "La única pregunta es cuánto tiempo más la gente quiere ser engañada por los radicales climáticos", añade. Otro usuario referencia las mismas cifras y subraya: "Cambio climático, menuda estafa". Otro tuit dice que "los medios hablan que la Antártida que se está derritiendo y amenaza con ahogar las ciudades costeras (sic)" y señala que "la realidad" es otra. Las publicaciones adjuntan un enlace a un portal web alemán que titula "661 gigatoneladas más de masa: la plataforma de hielo antártica continúa creciendo" y se burla de los "fanáticos del clima" y de los "chiflados climáticos".

La Antártida está perdiendo hielo

Los mensajes de redes y la web alemana hacen referencia a un estudio publicado en la revista de la Unión Europea de Geociencias el 16 de mayo de 2023 titulado "Cambio en el área de la plataforma de hielo antártica de 2009 a 2019". Aunque la investigación dice que "las plataformas de hielo antártico ganaron 661 gigatoneladas de masa de hielo durante la última década", la conclusión a la que llega es la existencia de "diferencias regionales en el comportamiento de desprendimiento de la plataforma de hielo". En sus conclusiones especifica que "en general, las plataformas de hielo de la Península Antártica y la Antártida Occidental perdieron áreas de 6.693 kilómetros cuadrados y 5.563 kilómetros cuadrados, respectivamente, mientras que las plataformas de hielo de la Antártida Oriental ganaron 3.532 kilómetros cuadrados de hielo, y las grandes plataformas de hielo de Ross, Ronne y Filchner crecieron en 14.028 kilómetros cuadrados".

Los expertos consultados por VerificaRTVE coinciden en que este estudio no concluye que no se esté derritiendo la Antártida y no niega el cambio climático. Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC del departamento de Biogeografía y Cambio Global del CSIC, explica a VerificaRTVE que con este estudio "no se puede concluir que la Antártida no pierde hielo". Señala que se está ganando hielo en el oeste, pero que "se está viendo una pérdida muy grande de hielo en otras regiones" que no se han incorporado en el estudio porque dejó de incluir datos en 2019 y "en los últimos dos años se ha visto una pérdida muy grande de hielo en varios glaciares". A juicio de este especialista, la información que aporta el estudio "no viene a desbaratar el cambio climático ni a decir que la Antártida está libre del calentamiento global".

En la misma línea se manifiesta Albert Barniol, meteorólogo y subdirector de El Tiempo en TVE, quien explica que "la tendencia que muestran los gráficos sobre la evolución del hielo en la Antártida, y del hielo en el Ártico también, es que hay una clara tendencia a la disminución". Barniol hace referencia a esta estadística de la NASA de la variación de masa antártica desde 2002 y concluye que "el efecto del cambio climático, el ascenso de las temperaturas se hace evidente". Marisa Montoya, profesora titular del Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid, explica a VerificaRTVE que "la Antártida está perdiendo hielo y eso es innegable", lo cual "está contribuyendo a que aumente el nivel del mar". La experta concluye que este estudio "no invalida en absoluto el problema del cambio climático" y añade que las conclusiones que saca el portal web sobre el mismo "son falsas".