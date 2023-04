Suiza no ha detenido la vacunación contra la Covid-19

Mensajes en redes sociales aseguran que Suiza ha suspendido de forma inmediata la campaña de vacunación contra la COVID-19 porque “hace más daño que bien”. Es un bulo. Las autoridades sanitarias helvéticas no han cancelado la vacunación. Han informado de que el 98 por ciento de la población ya tiene anticuerpos y, por este motivo, han decidido que desde abril solo recomiendan que se vacunen las personas de grupos de riesgo.

“Suiza ordena la suspensión inmediata de las vacunas Covid: hace más daño que bien”, afirma un mensaje con más de 600 retuits. "Se han retirado todas las recomendaciones de vacunación” en Suiza, señala otro tuit, antes de apuntar que "los médicos solo pueden administrar vacunas bajo ciertas condiciones” asumiendo la “responsabilidad en caso de daños”.

Las autoridades sanitarias de Suiza no han ordenado “la suspensión inmediata” de la vacunación porque “hace más daño que bien”. Tampoco es cierto que hayan retirado “todas las recomendaciones de vacunación". No hay pruebas que demuestren que las autoridades de Suiza hayan declarado públicamente que la vacuna cause más daños que beneficios. No consta ninguna declaración en ese sentido en la web oficial del Gobierno helvético (Consejo Federal).

El origen de este bulo está en un artículo de un portal desinformador que interpreta de manera errónea un comunicado del Ministerio de Salud de Suiza (Oficina Federal de Salud Pública) y la Comisión Federal de Vacunación. En su escrito, las autoridades sanitarias informan de que “más del 98% de la población suiza tiene anticuerpos contra el SARS-CoV-2" y señalan que hay una probabilidad muy baja “de enfermar gravemente por COVID-19 en primavera o verano de 2023”. Por este motivo, a partir de abril de 2023 solo recomiendan "la vacunación contra la Covid-19 a determinadas personas con factores de riesgo”, como por ejemplo a las “personas con inmunodeficiencia severa”. Este comunicado no implica que Suiza haya ordenado la suspensión inmediata de la vacunación por considerarla dañina.

El bulo de que Suiza ha detenido la vacunación lo difunde el 7 de abril una página web que desinforma de manera sistemática. También se ha hecho eco de ese artículo en Twitter Robert W. Malone, un científico negacionista de la pandemia conocido por difundir falacias sobre la vacuna contra el coronavirus, como el bulo de que estos sueros causan daños permanentes que ya te desmentimos en VerificaRTVE.