Mensajes en redes aseguran que se necesitan personas donantes de sangre que no estén vacunadas contra la Covid-19 porque la sangre de las personas vacunadas es de mala calidad. Es falso. Las autoridades sanitarias recomiendan donar sangre a las personas vacunadas contra la COVID-19 y dos expertos aseguran que el suero no afecta ni a la sangre ni a los glóbulos rojos.

“Necesitan donantes de sangre que no estén vacunados”, dice un mensaje de Twitter que comparte un vídeo con el texto "la sangre de los vacunados es mala”. La grabación sostiene que hace falta donaciones de no vacunados por “los resultados de los análisis en la sangre”. “La sangre de los vacunados y no vacunados”, señala otro tuit con más de 500 retuits que difunde el mismo vídeo.

Es falso que la sangre de las personas vacunadas contra la COVID-19 sea de peor calidad. José Antonio Forcada, presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, sostiene que “no existe ningún riesgo” en la donación de sangre de una persona vacunada contra el coronavirus. Asegura que la diferencia es que “en la sangre de la persona vacunada detectas anticuerpos frente a la enfermedad que la has vacunado”.

Cristina Arbona, hematóloga y directora de la Fundación para la Certificación en Trasfusión y Terapia Celular, subraya que las vacunas contra la COVID-19 no afectan a nuestra sangre. Explica que cuando se administra la vacuna, el cuerpo genera anticuerpos y estos normalmente “circulan por la sangre y el plasma”. Señala además que desde que se comenzó a administrar la vacuna “nunca ha habido ningún problema con la sangre que se ha donado o se ha trasfundido a los pacientes”.

La vacuna no afecta a la calidad de la sangre ni a los glóbulos rojos La directora de la Fundación para la Certificación en Trasfusión y Terapia Celular resalta la cantidad de donaciones de sangre que se han realizado desde que se comenzaron a administrar las dosis de la vacuna contra la COVID-19. “Los receptores no han tenido ningún tipo de complicación y la sangre ha sido igual de eficaz que la de antes de administrar la vacuna”, señala Arbona. El presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, José Antonio Forcada, sostiene que la vacuna “no afecta para nada a los glóbulos rojos”. En este sentido, Cristina Arbona niega que la morfología de los glóbulos rojos de las personas vacunadas se vea alterada, como argumentan los mensajes falsos de redes. “No se altera la morfología de los glóbulos rojos, lo que están mostrando es lo que se llama glóbulos rojos en pilas de monedas”, afirma. Arbona explica que una persona vacunada presenta unos glóbulos rojos normales mientras que en las imágenes se muestra los glóbulos rojos en pilas de monedas: “Este tipo de glóbulos rojos se pueden ver en ciertas circunstancias como cuando se da una enfermedad”, afirma la especialista.