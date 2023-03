Mensajes en redes sociales aseguran que solo las personas que no están vacunadas contra la COVID-19 pueden donar sangre y semen. Es falso. Las autoridades sanitarias recomiendan donar sangre a las personas que han sido inoculadas contra esta enfermedad y tres expertos consultados por VerificaRTVE explican que el suero no impide ni tiene efectos negativos en la donación de sangre y de semen.

“¿Por qué será que los donantes de semen y sangre son solo no vacunados?”, leemos en un comentario de Instagram publicado el 14 de marzo. La misma idea circula en redes sociales desde que comenzó la campaña de vacunación contra la COVID-19 a finales de 2020, con mensajes como: “Soy donante de sangre, ni loca me vacuno, el que se vacuna no puede donar”.

La vacuna no afecta a la donación de esperma ni reduce su calidad La vacunación contra el coronavirus no impide a los hombres donar semen ni tiene efectos negativos en la calidad del esperma. Así lo asegura a VerificaRTVE el director del Banco de Semen de la Fundació Puigvert de Barcelona, el andrólogo Lluís Bassas Arnau, quien afirma que “se recomienda que todo el mundo se vacune y esto no es distinto para los donantes de semen”. Sobre el tiempo de espera entre la aplicación de la vacuna anticovid y la donación, este especialista afirma que “normalmente se hace esperar un mes, sobre todo por si aparecen efectos adversos de la vacuna”. Explica que “a veces el suero puede producir fiebre y esta está relacionada con un descenso de la calidad seminal”. Como medida de precaución, el endocrinólogo asegura que en los centros de donación procuran que “los donantes no tengan coronavirus activo durante el período en que realizan las donaciones”. Arnau señala que desde hace meses “no hace falta una PCR” negativa para ser donante de semen y añade que “solo se hace un cribado clínico”, en el que se confirma que el donante “no ha tenido síntomas en las últimas tres semanas ni ha estado en contacto con personas de alto riesgo o con COVID-19”. La donación de semen está regulada en España de acuerdo con la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida. La Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida explica en este documento informativo cómo se regula el procedimiento de donación de semen y señala que hay que estudiar el estado de salud del donante y la calidad seminal. Ni el documento informativo de la Comisión Nacional ni la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida hacen referencia alguna a las vacunas que haya podido recibir un potencial donante. En VerificaRTVE ya te hemos desmentido el bulo que afirma que la vacuna anticovid reduce la calidad del esperma. En noviembre de 2022, Bassas Arnau dejó claro que no existe evidencia científica que demuestre que la vacuna del coronavirus afecte a las células testiculares. “No hay ningún tipo de vacuna, ni las de virus inactivado ni en las de ARN mensajero, que tengan efectos significativos sobre la calidad seminal ni sobre la tasa de gestación de las mujeres”, concluyó el director del Banco de Semen de la Fundació Puigvert de Barcelona.