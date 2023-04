Circula en Twitter un mensaje que asegura que el calentamiento global es una estafa basándose en un vídeo en el que el Premio Nobel de Física en 1973, Ivar Giaever, pone en duda el aumento de la temperatura de la Tierra. Es falso. Las afirmaciones que se realizan en la grabación sobre la temperatura de la Tierra son falsas y el vídeo no demuestra que no exista el calentamiento global.

"El calentamiento global se ha convertido en una especie de nueva religión y no es más que una estafa", escribe un usuario en Twitter citando al Premio Nobel de Física en 1973, Ivar Giaever. La publicación, que acumula más de 13.100 ‘me gusta’ y 9.400 retuits, comparte un vídeo en el que el físico asegura que “desde 1860 a 2010 la temperatura ha subido de 288K-288.8K (14.85ºC a 15.65ºC), un 0,3%. ¡Increíblemente estable!” (minuto 0:48). También afirma que “si vais al Polo Sur, hay ocho termómetros según la NASA [...] ocho termómetros para un continente es nada. Y lo que pasa con el Polo Sur es que nunca ha estado tan frío como ahora. Hay más hielo que nunca" (minuto 1:11).

Es falso que el vídeo que se difunde en redes demuestre que el calentamiento global es una estafa. Santiago Giralt, paleoclimatólogo y director del Instituto del CSIC Geociencias Barcelona (GEO3BCN) es contundente: "El vídeo está completamente descontextualizado”. Sobre la grabación, Giralt añade que no desmiente “las miles y miles de evidencias objetivas acumuladas a lo largo de estas últimas décadas”. El experto explica a VerificaRTVE que “la ciencia se basa en datos empíricos y objetivos que son perfectamente contrastables por cualquier persona”. Las afirmaciones que realiza el Premio Nobel de Física Ivar Giaever sobre la temperatura de la Tierra en el vídeo no son ciertas: ni es “increíblemente estable”, ni solo “hay ocho termómetros” para medir la temperatura en el Polo Sur, ni este tiene “más hielo que nunca”. El clip que se comparte en redes forma parte de un vídeo más largo de 29 minutos que se grabó el 1 de julio de 2015 durante la 65° Reunión de Premios Nobel de Lindau (Suiza) y se utiliza de forma recurrente como argumento para negar el calentamiento global.

Es falso que la temperatura de la Tierra sea “increíblemente estable”

En el vídeo, Giaever asegura que entre 1880 y 2015 la temperatura subió “de 288 ºK [14,85 ºC] a 288,8 ºK [15,65 ºC], un 0,3%”, algo que el físico considera “increíblemente estable”. Es falso. Este aumento de la temperatura no implica estabilidad y no niega el cambio climático, según los expertos consultados por VerificaRTVE. Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC del departamento de Biogeografía y Cambio Global, nos explica que “el cambio de temperatura que le parece pequeño e indicador de estabilidad térmica [a Giaever] no lo es cuando se ve el corto plazo de tiempo en el que ha ocurrido”. Este experto afirma que “en la última década la temperatura ha subido aceleradamente”, es decir, que “en menos tiempo ha subido proporcionalmente más”. Pone de relieve que “nunca antes en la historia del planeta se ha visto un calentamiento tan rápido”, por lo que “no es magnitud” sino “velocidad” lo que importa. En esta línea, la meteoróloga de RTVE Silvia Laplana declara: “No, la temperatura no es increíblemente estable. De hecho, no hace más que aumentar”. Recuerda que “los últimos ocho años han sido los más cálidos desde que hay registros” y que en el año 2022 “la temperatura superó en 1,15 ºC a la media y puede parecer que un grado no es mucho, pero imagínatelo en tu cuerpo”, plantea.

Los estudios más recientes coinciden en que el aumento de la temperatura de la Tierra es alarmante y subrayan su incidencia en el cambio climático. La NASA declaró a principios de 2023 que “la temperatura promedio de la superficie de la Tierra en 2022 empató con 2015 como la quinta más cálida registrada”. La Organización Meteorológica Mundial en un informe publicado el 21 de abril hace hincapié en que los años de 2015 a 2022 han sido los más cálidos desde los registros de 1850. Tal y como te hemos explicado en RTVE.es, el año pasado fue el quinto o el sexto más cálido según la base de datos utilizada, todo ello a pesar del fenómeno La Niña, que durante los últimos tres años ha enfriado los océanos.