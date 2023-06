El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado este viernes partidario de trasladar a "toda España" el pacto alcanzado entre el PP y su formación en la Comunidad Valenciana y ha considerado "fabuloso" que un torero sirva para dar la "puntilla" al Gobierno de Ximo Puig, en alusión a la designación del matador Vicente Barrera como vicepresidente del Consell.

"El ejemplo de Castilla y León y el ejemplo de Valencia (...) de gobierno de coalición es el ejemplo que quieren los españoles y que ofrece Vox", ha asegurado en una entrevista en Informa Radio.

En plenas negociaciones para la conformación de gobiernos autonómicos y municipales, Abascal ha advertido a los 'populares' de que, si quieren llegar a acuerdos, tendrán que sentarse a negociar y asumir parte de sus postulados en función de la fuerza obtenida por cada partido en las urnas "en un gobierno de coalición o la construcción de una alternativa".

Según ha afirmado Abascal, Vox ofrece "la misma posición" y "la construcción de una alternativa" en toda España, mientras que el PP es el que tiene discursos diferentes en función del territorio. Esto, a su juicio, es lo que a hecho posible un acuerdo rápido en la Comunidad Valenciana pero no en Murcia o Extremadura.

"Libertad de memoria", "violencia intrafamiliar" y oficina antiocupas: así es el pacto PP-Vox en la C. Valenciana

Negociaciones en Baleares y Extremadura

En relación a otros posibles acuerdos, como el de Baleares, ha dejado claro que Vox no va a participar ni avalar ningún gobierno que no garantice la libertad de elección de los padres para escolarizar a sus hijos con el español como lengua vehicular. Y a partir de ahí, "serán otros los que tengan que valorar si cambian su posición".

Por su parte, en Extremadura ha recordado declaraciones contrarias a Vox de la candidata del PP, María Guardiola, y ha insistido en que su partido nunca hará "de coche escoba" de los 'populares' ni les entregará sus votos "porque sí".

"Eso no es posible porque nosotros no hemos fundado una alternativa política para dar los votos a otros". Abascal ha sostenido además que su objetivo no es "un reparto de sillones", sino "un cambio profundo de políticas".