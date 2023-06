Los niños indígenas rescatados en la selva de Colombia tras pasar 40 días perdidos después de estrellarse el avión en el que viajaban esperaron ayuda cuatro días cerca del avión, pero al ver que no llegaba empezaron a caminar para tratar de salir de allí, ha revelado uno de sus abuelos.

"Se quedaron cuatro días alrededor del avión esperando a ver si alguien podía venir a recogerlos", ha explicado Narciso Mucutuy, abuelo de los menores, quien ha agregado que como nadie los encontró empezaron a caminar por "trochas hacia el monte".

En declaraciones divulgadas por el ministerio colombiano de Defensa, Mucutuy ha asegurado que eso se lo relató Lesly, la mayor de los cuatro niños, quien le contó además que tras alejarse del avión caminaban sin rumbo y cada noche fueron dejando pistas en los lugares en que dormían, por si alguien los buscaba.

Tras el accidente, y viendo que el rescate no llegaba, Lesly sacó la fariña de la maleta uno de los tres adultos que viajaban con ellos en el avión Cessna 206 y que perecieron en el siniestro, ha relatado el abuelo en el Hospital Militar Central (HMC) de Bogotá, donde los niños se recuperan.

Leche racionada para la bebé

El abuelo ha relatado que Lesly hizo rendir el biberón de la bebé de un año, pues "le daba poquitico hasta que se acabó", tras lo cual empezó a darle sólo agua.

Lesly tomó decisiones que salvaron su vida y la de sus hermanos. Pero no dejan de ser niños y el miedo impidió que fueran rescatados antes: se escondían cada vez que oían el ruido del helicóptero. "Ella (Lesly) cuenta que pasaban a diez metros y ellos quedaban quietos y tapaba la boca del pequeñito para que no llorara, para que no hiciera ruido", ha matizado Mucutuy.

Aunque los niños quieren volver ya a casa, permanecen ingresados y les han restringido las visitas. Su salud evoluciona favorablemente y van recuperando el sueño, aunque, presentan picos de fiebre. La bebé, que tenía el estado más delicado, continúa en una unidad de cuidados intermedios.