La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha urgido al PP a explicar su programa económico para las elecciones generales del 23 de julio, con el fin de poder confrontar sus medidas con la política económica "responsable" que a su juicio ha ejercido el Gobierno durante esta última legislatura.

“Enfrente no sabemos ni qué, ni quién, ni para qué“

"Enfrente no sabemos ni qué, ni quién, ni para qué", ha criticado la vicepresidenta en una rueda de prensa en Ferraz, donde ha mantenido una reunión con la dirección del partido para perfilar las líneas maestras del programa electoral para las elecciones del 23J.

En su opinión, "es muy importante que la ciudadanía pueda ver con claridad cuál es la propuesta de los partidos y, en particular, las agendas económicas porque con las cosas de comer no se juega". Y se ha mostrado dispuesta a tener "un debate" con el candidato que el PP elija para coordinar la política económica, de quien ha dicho que "no tiene preferencia".

"Lo importante es saber quién es la persona que el señor Feijóo considera más capacitada para diseñar la política económica del PP. Y conocer cuanto antes cuál será su posición respecto a los avances que hemos logrado y que ahora tenemos que consolidar", ha añadido.

Así, ha preguntado al PP cuál es su posición respecto a la reforma de las pensiones, la reforma laboral o la subida del salario mínimo; para después criticar que Feijóo únicamente ha propuesto bajar los impuestos a la vez que rebaja la deuda pública. "¿Cómo van a bajar la deuda si bajan los impuestos? Eso quiere decir recortes del estado del bienestar y esto lo hemos venido viviendo antes con los gobiernos del PP", ha criticado, lo que a su juicio demuestra "que enfrente de la política económica del Gobierno está la nada".

El Gobierno estudia prorrogar la rebaja del IVA de los alimentos Respecto a esa política económica del gobierno y preguntada sobre si el Gobierno mantendrá la rebaja del IVA de los alimentos de primera necesidad, ha señalado que así lo hará hasta que los niveles de precios sean "más adecuados". "Puedo confirmar que mantendremos la rebaja del IVA de los alimentos de primera necesidad en tanto en cuanto no lleguemos a niveles de precio que sean más adecuados", ha señalado. No obstante, ha dicho que aún están haciendo un análisis sobre qué medidas de las que están en marcha serán mantenidas más allá de finales de junio, sin confirmar más detalles. Calviño: la rebaja del IVA a los alimentos "se mantendrá mientras los precios no recuperen un nivel adecuado" La vicepresidenta ha remarcado que la prioridad del Gobierno es mantener la senda para moderar la inflación -se ha situado en mayo en el 3,2%- y, en particular, bajar los precios de los alimentos. Y ha defendido la situación económica de España, después de que los principales organismos económicos hayan revisado al alza en las últimas semanas las previsiones de crecimiento. Preguntada por los resultados del 28M pese a las buenas expectativas económicas que el Ejecutivo defiende, Calviño ha señalado que el debate público durante la campaña "estuvo dominado por temas que nada tienen que ver con la política económica". Y a su juicio eso explica "que el PP no quiere hablar de economía y no quiere que se produzca ese debate".